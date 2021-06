방탄소년단이 22주차 가온차트에서 6관왕의 영예를 안았다.가온차트를 운영하는 사단법인 한국음악콘텐츠협회는, “22주차(2021.05.23~2021.05.29) 가온차트에서 방탄소년단의 신곡 ‘Butter’가 디지털차트, 다운로드차트, 스트리밍차트, 벨소링차트, 컬러링차트에서 1위, 소셜차트에서는 11주 연속 1위를 이어가고 있다.”고 발표했다.앨범차트에서는 NCT DREAM의 ‘맛 (Hot Sauce) - The 1st Album’이 3주 연속 1위에 랭크됐으며, BGM차트는 프로미스나인의 ‘WE GO’가 1위를 차지했다.소셜차트2.0에서 11주 연속 1위를 이어가고 있는 방탄소년단은 집계 기간동안 V LIVE 채널에서 ‘버터버터 버버터’가 가장 큰 인기를 얻었으며, 마이셀럽스의 매력키워드는 ‘대중에게익숙한’, ’열심히하는’ 등이었다. 22주차에서 가장 큰 순위 상승을 한 아티스트는 ‘성시경’ 이었다.한편, 22주차 디지털차트에 랭크된 신곡은 43위 더보이즈(THE BOYZ) ‘KINGDOM COME - 킹덤 <FINAL : WHO IS THE KING?>’, 64위 NS 윤지 ‘If You Love Me (Feat. 주헌 (몬스타엑스))’, 77위 임영웅 ‘다시 사랑한다면 (김필 Ver.) - 사랑의 콜센타 PART56’, 95위 정승환 ‘친구, 그 오랜시간’ 등이었다.