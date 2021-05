[스포츠한국 모신정 기자] 그룹 투모로우바이투게더가 새앨범 '혼돈의 장: FREEZE'를 출시하고 ‘4세대 아이돌 대표 주자’로서 확실한 자리매김에 나선다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 31일 오후 3시 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 온라인 미디어 쇼케이스를 열고 앨범 기획 과정부터 타이틀곡 '제로 바이 원 러브 송(0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori)'부터 '매직(Magic)', '소악행', '노 룰즈(No Rules)', '디어 스푸트니크' 등 수록곡의 기획 의도와 퍼포먼스에 담긴 의미까지 다양한 이야기를 공개했다.투모로우바이투게더는 전작 ‘꿈의 장’ 시리즈를 통해 ‘나’와 어딘가 닮은 ‘너’를 만나는 소년의 성장 스토리를 그렸다면, 새 시리즈 ‘혼돈의 장’에서는 꿈 같은 시간을 지난 소년들이 자신과 대립하는 세계를 처음으로 인식한 이후의 이야기를 그렸다.소년은 코로나19 팬데믹 등 갑작스러운 세계의 습격과 평화로워 보이기만 했던 일상의 흔들림을 경험하게 되고, 자신을 지탱한다고 믿었던 세계가 무너져 내리는 격변 속에서 한없이 작아지는 자신을 경험하고 두려움에 아무것도 하지 못한 채 정서적 공허함마저 느끼게 된다. 이런 소년 앞에 ‘너’가 나타나고, 나를 알아봐 주는 ‘너’로 인해 처음 사랑을 경험하게 되는 소년은 차갑기만 했던 기존의 세계가 아닌 ‘너’만이 나의 진짜 세계임을 확신한다는 내용이 전체적 구성이다.특히 타이틀곡 ‘0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori’은 혼란스러운 세상 속에서 만난 너를 향한 사랑이 확실하다고 믿는 소년의 마음을 표현했다.휴닝카이는 타이틀곡에 대해 "혼란에 빠진 소년 앞에 자신을 알아봐 주는 소녀가 나타난다. 불확실한 세상 속에서 소녀에 대해서는 확신을 느낀다"고 말했고, 범규는 "처음 이 노래를 들었을 때 굉장히 울컥했다. 가사가 정말 좋았다. 노래가 주는 분위기가 확실했다. 마음을 울리게 하는 무언가가 있었다. 애절하고 간절한 느낌을 받을 수 있었다"고 말했다. 이어 리더 수빈은 "이번 타이틀곡은 전곡 중 가장 특별하게 느껴진다. 벅차고 감동적이었다"며 소감을 밝혔다.이번 타이틀 곡에는 슬로우 래빗, 방시혁 프로듀서 등 하이브 소속 프로듀서와 미국 싱어송라이터 모드 선, 노 러브 포 더 미들 차일드가 작곡했다. 특히 빅히트 뮤직 선배인 방탄소년단의 RM이 공동 작사에 나서 큰 화제를 모으기도 했다.방탄소년단 RM이 타이틀곡의 작사까지 맡게 된 에피소드에 대해 수빈은 "방시혁 PD님께서 마음에 드는 가사가 안 나와 고생을 하셨다. 그래서 RM 선배님께 제안을 하셨다. 제목도 다른 게 있었는데 RM 선배님이 지금 제목이 더 낫다고 해 주셨다"고 말했다. 이어 휴닝카이는 "RM선배님을 회사에서 우연히 만나뵙고 '감사하다'고 말씀드렸다. 그랬더니 '잘 불러주십쇼'라고 하시더라"며 에피소드를 전했다.범규는 다양한 프로듀서들과 함께 작업한 소감에 대해 "평소 좋아하던 프로듀서님들과 작업할수 있어서 영광이었다. 곡과 어울리는 프로듀셔님들과 함께 작업해서 표현할 수 있는 것이 많았고 자극을 많이 받아 작업에 더 열심히 참여했다"고 밝혔다.특히 이번 앨범은 멤버 전원이 곡 작업에 참여했다는 특징이 있다. 수빈은 '소악행'의 작사에 참여했고, 연준, 태현, 범규가 '밸런스 게임'의 작사를, 'No Rules'는 연준과 휴닝카이, 범규, 태현이 작사에 참여했다. 또한 '디어 스푸트니크'는 태현이 작곡과 작사에 참여하고 휴닝카이가 작사와 함께 데뷔 이래 처음으로 프로듀싱에 참여했고, 'Frost'는 연준이 작사에 참여한 곡이다.곡 참여 소감에 대해 수빈은 "투모로우바이투모로우만이 할 수 있는 음악을 하려고 했다. '소악행'의 작사에 참여했는데 소소하지만 악동스러운 생각이 가져다주는 재미를 그렸다. 보통 작사할 때 마인드 맵을 그려놓고 빽빽하게 단어를 적은 후 그걸 문장 형식으로 꾸미는데 그렇게 작사를 해나갔다"고 밝혔다.범규 또한 "최근 밸런스 게임을 즐겨들 하시지 않나. 인생에서 어떤 두 가지 선택지 중 하나를 골라야 하는 상황이 오는 것을 상상하거나 그런 상황에 제가 어떤 것을 느꼈나 고심하며 썼다. 많은 분들이 가사에 공감하실 것 같다"고 말했다.휴닝카이는 "'디어스푸트니크'의 프로듀싱을 맡았는데 어릴 때부터 제가 사용한 프로그램으로 프로듀싱을 하다가 확신이 들지 않아서 샘플식으로 만들어서 회사에 보냈더니 좋아들 하시더라. 그것을 디벨롭시켜 나갔다. 자유롭고 벅찬 느낌을 담으려 했다"고 말했다.데뷔 이래 처음으로 영어곡 'Magic'을 선보이는 것에 대해 연준은 "우리를 사랑해주시는 전세계 팬들께 선물을 드리고 싶었다. 첫 영어곡이자 첫 시도인만큼 욕심내서 완성도를 높였다. 열심히 준비한만큼 모아분들이 사랑해주면 좋겠다"며 공식 팬클럽 모아를 거론하기도 했다.범규 또한 "영어 발음이 어색하지 않게 신경을 썼다. 디테일을 살리려 노력했고 매력 넘치는 곡이 탄생했다. 첫 도전을 좋아해주셨으면 좋겠다"며 'Magic'을 만든 과정을 설명했다.이번 앨범 전반에 대해 방시혁 프로듀서의 조언이나 당부가 무엇이었느냐는 질문에 휴닝카이는 "방시혁 PD님이 타이틀곡의 안무를 섬세하게 표현하는 것도 중요하지만 다섯 멤버의 감정표현이 중요하다고 하셨다. 그래서 감정표현에 중점을 뒀다"고 말했다.태현은 "저희 다섯 명이 함께 있는 단체방에서 방 피디님이 '최근 본 안무 영상 중 너무 좋다. 이번에 일들 내시겠다'고 말씀해주셨다. 그래서 너무 감사하고 자신감이 생겼다"고 밝혔다.지난 앨범 활동 당시 미국 빌보드 차트 200에서 25위를 차지하는 등 해외에서 큰 인기를 모았고 이번 새 앨범 선주문 판매량만 70만장에 달할 정도로 대단한 활동을 펼치고 있는 투모로우바이투게더 멤버들은 인기의 비결에 대해 범규는 "아티스트로서 기본적으로 노래, 랩, 춤을 모두 다 잘 해야 한다. 부족하지만 성장할려고 노력하고 끊임없이 발전하려는 저희의 모습을 좋아해주시고 응원해주시는 것 같다. 항상 노력하겠다"고 설명했다.휴닝카이는 "우리 음악은 우리만이 할 수 있는 음악이다. 10대들의 이야기를 재해석해서 안무와 퍼포먼스를 보여드리고 있기에 많은 분들이 좋아해주 시는 것 같다"고 말했다.멤버들은 가장 불리고 싶은 수식어를 묻는 질문에 "4세대 아이돌을 떠올렸을 때 가장 먼저 우리가 떠올랐으면 좋겠다. 4세대 대표 아이돌, 4세대 잇보이로 불리우고 싶다"며 10대들을 가장 잘 대변하는 그룹으로 불리고 싶다"고 밝혔다.