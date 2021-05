[스포츠한국 김두연 기자] ‘4세대 아이돌 대표 주자’ 투모로우바이투게더의 신보 ‘혼돈의 장: FREEZE’ 선주문량이 70만 장을 돌파했다.31일 앨범 유통사인 YG PLUS에 따르면, 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)의 두 번째 정규 앨범 ‘혼돈의 장: FREEZE’의 선주문량이 예약 판매 마지막 날인 지난 30일 기준으로 70만 장을 넘어섰다. 이는 지난해 10월 발매된 세 번째 미니 앨범 ‘minisode1 : Blue Hour’의 선주문량 30만 장의 2배가 넘는 수치다.투모로우바이투게더는 콘셉트 트레일러, ‘WORLD’와 ‘BOY’, ‘YOU’ 버전의 콘셉트 포토, 트랙 리스트, 앨범 프리뷰, 트랙 하이라이트, 뮤직비디오 티저 등을 공개하며 ‘차원이 다른 컴백’을 예고했다.투모로우바이투게더의 타이틀곡 ‘0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori’(제로 바이 원 러브송)은 트렌디한 하이브리드 팝 록 장르의 곡으로, 혼돈 속에서 만난 너를 향한 사랑만은 확실하다고 믿는 소년의 ‘자기 확신적’ 사랑을 노래한다. 모든 것이 제로(0)인 세계에서 영혼에 구멍(0)이 뚫린 소년에게 다가온 한 명(1)의 소녀를 만난 이야기를 등식으로 표현한 제목이 흥미를 유발한다.특히, 타이틀곡 ‘0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori’에는 슬로우 래빗(Slow Rabbit)과 방시혁("hitman" bang) 프로듀서 등 하이브 레이블즈 사단과 함께 미국 싱어송라이터이자 록 힙합 아티스트인 모드 선(Mod Sun)과 노 러브 포 더 미들 차일드(No Love For The Middle Child)가 송라이팅에 참여했고, 방탄소년단의 RM이 가사 작업에 참여하는 등 초호화 글로벌 프로듀서진의 막강한 지원 사격으로 화제를 모았다.한편, 투모로우바이투게더의 새 앨범 ‘혼돈의 장: FREEZE’는 오늘 오후 6시 전 세계 동시에 공개된다. 이어 오후 8시에 투모로우바이투게더 컴백쇼 '프리즈'(TOMORROW X TOGETHER COMEBACK SHOW 'FREEZE')가 Mnet 방송과 M2 디지털 채널 통해 전 세계에 방송된다.