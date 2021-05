▶ 숨겨둔 ‘예능끼’ 한껏 발산

▶ 히트곡 킬링 파트 맞춰 랜덤 미션게임

▶ ‘TENNIS (0:0)’ 무대 최초 공개

▶ ‘실시간 채팅’ 팬들과 적극 소통

[스포츠한국 조성진 기자] 예지-리아-유진-채령-유나 등으로 구성된 JPY 소속 걸그룹 있지(Itzy)가 오는 28일(목) 네이버 스페셜라이브 쇼 ‘Day & Night with ITZY’로 팬들과 소통의 시간을 갖는다.이번 무대는 있지의 미니 4집 [게스 후(GUESS WHO)’ 타이틀곡 ‘마.피.아. 인 더 모닝’과 ‘Sorry Not Sorry’ 활동의 성공적인 마무리를 팬들과 함께 축하하기 위해 마련된 것이다.있지는 이번 활동을 통해 미국 빌보드 2개 메인 차트 동시 진입을 비롯해 유튜브 뮤비 조회수 자체 최단기간 1억뷰 돌파를 기록했다.있지는 이날 방송에서 숨겨둔 ‘예능 끼’를 한껏 터뜨리며 팬심을 저격하고, 팬들과 실시간 채팅으로 적극 소통한다.또한 ‘마.피 아. In the morning’, ‘Not Shy’, ‘WANNABE’, ‘ICY’, ‘달라달라’ 등 기존 히트곡들의 킬링 파트에 맞춰 랜덤 미션 게임을 선보이고, 미니 4집 수록곡 ‘TENNIS (0:0)’ 무대를 최초 공개한다.있지의 스페셜 라이브 쇼 ‘Day & Night with ITZY’는 28일(금) 저녁 7시 네이버 NOW를 통해 만나볼 수 있다.