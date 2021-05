신예 걸그룹 에스파(aespa)의 신곡 'Next Level'(넥스트 레벨) 컴백 무대가 28일 첫 방송된다.27일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 에스파는 오는 28일 방송되는 KBS 2TV '뮤직뱅크', 30일 SBS '인기가요' 등 음악 프로그램에 출연해 강렬한 음악과 퍼포먼스를 선사할 예정이다.신곡 'Next Level'은 그루비한 랩과 에너지 넘치는 베이스 리프가 돋보이는 힙합 댄스곡으로, 무대 역시 데뷔곡인 'Black Mamba'(블랙맘바)보다 한층 시크하고 여유로워진 에스파의 모습을 만나기에 충분하다.에스파는 신곡 'Next Level'로 공개 직후 지니, 벅스 등 주요 음원 차트 1위, 중국 최대 음악 사이트 QQ뮤직과 쿠워뮤직, 쿠거우뮤직의 한국 신곡 차트 1위에 올랐으며, 미국 빌보드의 글로벌 200, 글로벌(미국 제외), 월드 디지털 송 세일즈 등 3개 차트에 랭크되는 등 국내외 음원 차트에서 좋은 반응을 얻었다.소속사는 "데뷔곡 '블랙맘바'(Black Mamba) 때보다 한층 시크하고 여유로워진 에스파의 모습을 만날 수 있을 것"이라며 기대를 당부했다.한편, 에스파는 27일 오후 6시 유튜브 및 네이버 V 공식 채널을 통해 신곡 'Next Level' 세 번째 퍼포먼스 스테이지를 공개할 예정이다.