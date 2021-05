[스포츠한국 김두연 기자] ITZY(있지)가 네 번째 미니 앨범 'GUESS WHO'(게스 후)를 통해 '4세대 걸그룹 선두주자'로 완벽 자리매김했다.지난달 30일 앨범 'GUESS WHO'와 타이틀곡 '마.피.아. In the morning'(마피아 인 더 모닝)을 발매하고 컴백한 ITZY가 오는 28일 네이버 나우 (NOW.) 스페셜 라이브를 끝으로 약 한 달간의 활동을 성공적으로 마무리한다.신보 발매를 하루 앞두고 개최한 기자간담회에서 모든 면에서 한층 업그레이드된 이번 앨범을 'ITZY 노 리미트'로, 활동을 통해 얻고 싶은 새 수식어로 '팬심 저격수', 'K팝 대표 퍼포머'를 꼽은 이들은 당차게 밝힌 포부를 현실로 이뤄내며 앞으로의 행보를 더욱 기대케 했다.ITZY는 "이번 활동을 통해 새로운 모습을 보여드릴 수 있어서 무척 행복했습니다. 활동 내내 큰 사랑을 보내주신 팬분들께 진심으로 감사드립니다. 'GUESS WHO'는 저희 ITZY의 가능성을 보여준 앨범이라고 생각합니다. 앞으로 선보일 모습들도 기대 많이 해주셨으면 좋겠습니다. 사랑합니다"라고 소감과 함께 감사 인사를 전했다.ITZY는 'GUESS WHO'로 각종 글로벌 차트에서 호성적을 거두며 뚜렷한 성장세를 입증했다. 발매 첫날 글로벌 음악 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 글로벌 톱 200 차트에 79위로 진입해 2020년 8월 'Not Shy'(낫 샤이)로 기록한 82위를 가뿐히 뛰어넘었고, 5월 3일에는 순위를 56위까지 끌어올렸다. 또 4월 30일부터 5월 2일까지 최신 발매 곡을 기준으로 한 톱 텐 글로벌 송 데뷔 차트 5위에 이름을 올려 이목을 집중시켰다.미국 빌보드에서도 괄목할만한 성과를 거뒀다. 빌보드의 메인 차트인 '빌보드 200'에 148위로 최초 진입했고 또 다른 메인 차트인 '아티스트 100'에서는 99위에 랭크돼 빌보드 3대 메인 차트 중 두 개에 동시 입성하는 쾌거를 이뤘다. 여기에 '월드 앨범', '커런트 앨범 세일즈', '인디펜던트 앨범' 등 빌보드 12개 부문 차트인에 성공하며 눈부신 존재감을 과시했다.유튜브 뮤직 차트에서는 전 세계에서 약 6200만 회 이상 재생돼 유튜브 뮤직 글로벌 톱 송 차트(2021.04.30~05.06 집계 기준) 정상에 등극했고 같은 기간 국내에서도 톱 송 차트, 톱 뮤직비디오 차트, 핫이슈 차트 등 유튜브 각종 차트 1위를 싹쓸이하는 기염을 토했다.음반은 4월 28일 기준 선주문량 26만 장을 기록해 전작 'Not Shy'의 20만 장을 일찌감치 뛰어넘으며 발매 전부터 심상치 않은 기세를 드러냈고, 음반 집계 사이트 한터차트 기준 초동(발매일 기준 일주일 동안의 음반 판매량) 20만 130장을 달성해 팀 자체 기록을 경신했다. 한터차트 주간 음반 차트(2021.05.03~05.09)와 가온차트의 2021년 19주차 주간 리테일 앨범 차트(2021.05.02~05.08)에서도 정상에 올랐다. 이 기세를 몰아 17일부터 'GUESS WHO'의 리미티드 에디션 앨범 예약 판매를 진행했고, 오픈 직후 준비된 앨범 수량 모두 매진을 기록하며 뜨거운 인기를 자랑했다.'마.피.아. In the morning' 뮤직비디오는 공개 사흘 만에 유튜브 조회 수 5000만 뷰, 일주일 만에 7000만 뷰를 돌파했고 공개 약 22일 11시간 33분 만인 지난 23일 0시 33분경 1억 뷰를 달성하며 자체 최단기간 1억 뷰는 물론 '5연속 1억 뷰' 기록 행진을 이어갔다. 다이아몬드급 강도를 자랑하는 퍼포먼스는 글로벌 팬들을 '마며들게'('마.피.아. In the morning'에 스며들다) 하는 데 성공했다. 이번 앨범 'GUESS WHO' 활동 기준 쇼케이스에서 공개한 무대 영상과 안무 연습 영상 등 ITZY 공식 유튜브 채널을 통해 오픈된 각종 댄스 콘텐츠들은 25일 오전 7시 기준 유튜브 조회 수 합산 3367만 회를 넘어섰고, 5월 1일 Mnet 디지털 스튜디오 M2의 유튜브 채널 '스튜디오 춤(STUDIO CHOOM)'에서 공개한 타이틀곡 퍼포먼스 영상 역시 1151만 뷰를 돌파하며 명실상부 'K팝 대표 퍼포머'임을 재입증했다.ITZY는 국내 음악 방송 5관왕을 달성하며 핫한 인기를 누렸다. 이들은 컴백 6일만인 6일 Mnet '엠카운트다운'에서 정상에 올라 데뷔곡 '달라달라'로 세운 자체 최단기간 음방 1위 기록을 새로 썼고, 이후 12일 MBC M, MBC every1 '쇼! 챔피언', 13일 Mnet '엠카운트다운', 14일 KBS 2TV '뮤직뱅크', 16일 SBS '인기가요'에서 1위 트로피를 추가하며 파죽지세 행보를 이어갔다.'K팝 프런트 그룹'의 위상을 공고히 한 ITZY는 오는 28일 오후 7시 방송되는 네이버 나우 (NOW.) 스페셜 라이브 'Day & Night with ITZY'(데이 앤드 나이트 위드 있지)에서 미니 4집 활동의 성공적 마침표를 찍는다. 다섯 멤버들은 해당 방송에서 수록곡 'TENNIS (0:0)'(테니스 (0:0)) 무대를 최초 공개하고 국내외 팬들의 열렬한 성원에 보답할 예정이다.