방탄소년단 팝업스토어가 아시아 4개 도시에 신규 개설된다.하이브 아이피는 방탄소년단 팝업스토어 ‘BTS POP-UP : MAP OF THE SOUL’을 오프라인에서 직접 만날 수 있는 쇼케이스가 지난 1일 태국 방콕에서 문을 연 것을 시작으로, 29일 필리핀 마닐라, 9월 12일에는 대만 타이베이에 개설돼 팬들을 맞는다고 24일 밝혔다.실용적인 생활용품 및 베이직 패션 아이템 중심의 리테일 팝업스토어 'BTS POP-UP : SPACE OF BTS'도 싱가포르에 오는 28일 추가 오픈 예정이다. 국내에서는 롯데백화점과의 파트너십을 통해 서울, 부산, 대구, 광주 총 4개 도시에서 2월 28일까지 운영을 마쳤다.‘BTS POP-UP : MAP OF THE SOUL’ 쇼케이스는 방탄소년단의 정규 4집 앨범 ‘MAP OF THE SOUL : 7’을 콘셉트로 해 앨범의 핵심 컬러인 파란색과 주요 곡들에서 영감을 받은 아트워크 등 특색 있는 공간으로 꾸며질 예정이다. 방탄소년단의 곡들을 테마로 한 상품들과 타이니탄 캐릭터 상품, 실용적인 생활용품들과 베이직한 패션 아이템 등 아티스트와 음악 IP를 활용한 다양한 라이프스타일 상품들을 선보인다.하이브 아이피는 “방탄소년단 팝업스토어는 코로나19 상황 속에서도 전 세계 팬들을 직접 찾아가며 방탄소년단의 음악으로 위안을 전하고 있다”라며, “이번 아시아 지역 추가 오픈뿐만 아니라 앞으로도 더 많은 팬들에게 다양한 상품과 공간 경험을 통해 아티스트의 음악을 만날 수 있는 소중한 기회를 선사할 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.