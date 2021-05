블랙핑크의 제니가 속옷 화보 촬영장의 비하인드 사진을 공개했다.제니는 최근 자신의 인스타그램에 'Now you see me'라는 글과 함께 캘빈클라인 란제리 화보 촬영 현장 속 이모저모를 공개했다.제니는 해당 사진에서 흰색 브라톱에 데님 팬츠를 착용한 채 건강한 섹시미를 과시했다. 특히 해당 화보에서는 제니의 개미 허리라인이 눈길을 끈다.제니는 또한 또 다른 사진에서 민소매 셔츠 위에 브라톱을 매치해 독특한 패션 스타일을 완성하기도 했다.제니는 '캘득'이라는 제목의 또 다른 사진들에서 몽환적 매력을 과시하며 팔색조다운 다채로움을 뽐냈다.