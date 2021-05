[스포츠한국 모신정 기자]가수 성시경이 10년 만에 내놓은 정규앨범 8집 'ㅅ(시옷)' 발매 기자간담회를 열고 다양한 토크를 펼쳤다.성시경은 20일 오전 온라인으로 진행된 기자간담회에서 최근 가수로서의 활동 못지않게 예능 프로그램 MC로서 활발한 활동을 펼치고 있는 이유를 밝혔다.성시경은 최근 가수 활동보다 '온앤오프' 등 예능 프로그램의 MC로서 활약이 더 큰 이유를 묻는 한 취재진의 질문에 "제가 20대 때의 예능과 지금 예능의 환경이 많이 다르다. 그 때는 음악 방송을 하기 위해 박봉에 예능을 해야만 했던 시절이 있었다. 무서웠다. 필요한 것만 쏙 뽑아 먹고 버린다고 해야 하나. 날 이용해 먹는 환경이었다"며 솔직하게 토크를 펼쳐 나갔다.이어 "지금은 그리 자극적이지 않다. 피디들도 알고 있다. 진짜 웃겨도 출연자의 살을 깎아 먹는 것 하지 않으려 한다. 지금은 채널 너무 다양해지고 OTT나 유튜브도 있다. 채널도 많아지고 예전처럼 국민 MC가 필요한 시대가 아니다. 전에는 최대 다수가 좋아하는 사람들이 MC를 해야 했다. 지금은 공중파 예능 시청률이 한 자릿수다. 그냥 좋아하는 사람이 보는 프로들이 많아졌다. 저처럼 특화되지 않은 사람도 MC를 할 수 있는 환경이 됐다"고 말했다.이어 성시경은 "'마녀사냥' '비정상회담' '배틀트립' 최근의 '온앤오프'까지 제가 프로그램을 할 수 있는 환경이 됐다. 누를 끼치지 않고 할 수 있겠더라. 환경이 많이 변했다. 그리고 예능을 시작하게 된 계기는 선동엽 선배다. '마녀사냥'으로 저를 이끌어 오면서 '너는 웃기니까 TV 해야해'라고 하시면서 끌어오셨다. 그런데 책임은 안져 주신다"며 웃음 지었다.이어 "예전에는 예능을 싫어했다. 나가면 망가져 달라고 했다. 30만원 받고 망가지고 나와야 했다. 내 프로그램도 아닌데 지금은 내 스태프와 내 팬 앞에서 내 프로그램을 하면 되잖나. 전에는 만나자마자 춤을 춰야 하고 비닐을 얼굴로 뜯고 그래야 했다. 강호동 형 프로에 가면 처음 갔는데 '사랑합니까'라고 바로 묻는다. 지금도 까놓고 호동이 형에게 이야기하지만 그 때는 가수들에게 너무 잔인하고 힘들었다. 불편했다. 예능에 출연을 안하면 '예능 안도와줬으니 음악 방송 출연 안시켜줘'라고 하던 그런 일이 실제 있었다. 그런 시절이 있었다"며 과거 예능 프로그램 출연 분위기를 전했다.이어 "저도 나이 들었고 이제 엠씨가 되서 제 팀들과 함께 하니 애정도 생기고 세상도 달라졌더라"며 예능 출연 진행을 맡게 된 이유를 전했다.성시경의 8집 앨범 ‘ㅅ(시옷)’에는 타이틀곡 ‘I Love U (아이 러브 유)’를 비롯해 ‘And we go (앤 위 고)’ ‘방랑자’ ‘우리 한 때 사랑한 건’ ‘너를 사랑했던 시간’ ‘이음새’ ‘마음을 담아’ ‘Mom and dad (맘 앤 대드)’ ‘널 잊는 기적은 없었다’ ‘WHAT A FEELING (왓 어 필링)’ ‘나의 밤 나의 너’ ‘영원히’ ‘자장가’ ‘첫 겨울이니까 (With. 아이유)’까지 총 14개 트랙이 수록됐다.정통 발라드, 신스팝 발라드, 레트로 스타일의 미디엄 팝 장르 곡까지 다채로운 사운드를 녹여냈으며 조규찬, 이규호, 심현보, 권순관 등 실력파 뮤지션과 작사가 김이나가 참여했다. 여기에 성시경이 ‘우리 한 때 사랑한 건’ ‘이음새’ ‘마음을 담아’ 등 수록곡 작곡을 맡아 앨범의 의미를 더하고 완성도를 더욱 높였다.