그룹 방탄소년단이 새 디지털 싱글 'Butter'의 뮤직비디오 티저를 공개했다.방탄소년단은 19일 공식 SNS에 짧지만 강렬한 'Butter' 뮤직비디오 티저 영상을 올렸다. 19초 분량의 이 영상은 나란히 서 있는 방탄소년단의 모습으로 시작해 팬케이크 위에 놓인 버터 장면으로 마무리된다.영상 속 일곱 멤버는 슈트 차림으로 강렬한 비트에 맞춰 고개를 한쪽 방향으로 까딱이며 리듬을 탄다. 어깨와 머리만을 움직이는 가벼운 동작을 흑백 화면으로 처리한, 멋스러운 연출이 돋보인다.깜짝 놀란 표정으로 손을 입에 가져다 대는 방탄소년단에 이어 버터가 얹어진 팬케이크를 배경으로 "Get it, let it roll"이라는 노랫말이 흐르면서 영상이 마무리된다. 'Butter'의 가사 일부가 공개돼 전 세계 팬들의 이목이 집중되고 있다.방탄소년단은 이날 'Butter'의 공식 뮤직비디오 티저를 선보이며 컴백 열기를 한껏 끌어올렸다. 오는 21일 전 세계 동시에 공개되는 'Butter'는 댄스 팝 기반의 밝고 신나는 분위기의 곡이다.