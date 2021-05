걸그룹 공원소녀(GWSN)가 신비한 분위기의 첫 티저 영상을 공개했다.공원소녀(서령, 서경, 미야, 레나, 앤, 민주, 소소)는 17일 0시 공식 유튜브 계정을 통해 다섯 번째 미니앨범 ‘THE OTHER SIDE OF THE MOON (디 아더 사이드 오브 더 문)’ 타이틀곡 ‘Like It Hot (라이크 잇 핫)’ 뮤직비디오 1차 티저 영상을 업로드했다.티저 영상은 달이 그려진 액자가 있는 어두운 공간으로 발걸음을 옮기는 공원소녀의 모습과 함께 시작된다. 멤버들은 무언가 신기한 듯한 눈빛으로 주위를 둘러보며 보는 이들의 호기심을 유발했다.이어 공원소녀 멤버들은 한 액자 안에서 또 다른 본인들의 모습을 발견했다. 액자 속에는 밝은 공간에서 흰색 옷을 입고 그림을 그리고 있는 멤버들의 모습이 담겼으며, 이들은 액자 밖 공원소녀와는 상반된 분위기를 발산하고 있어 궁금증을 불러일으킨다.신비하면서도 몽환적인 분위기가 티저 영상에 감도는 가운데, 과연 공원소녀가 타이틀곡 ‘Like It Hot’ 뮤직비디오를 통해 어떤 이야기를 들려줄지 기대감이 높아지고 있다.‘THE OTHER SIDE OF THE MOON’은 지난해 4월 발매한 EP앨범 ‘the Keys (더 키즈)’ 이후 공원소녀가 약 1년 1개월 만에 발표하는 신보로, 한층 더 업그레이드된 음악과 독창적인 세계관이 담겼다.이번 앨범에는 아이유 'Celebrity', 오마이걸 'Dolphin', 샤이니 'Don't Call Me' 등을 작업한 히트곡 메이커 라이언 전이 작·편곡을 맡은 타이틀곡 ‘Like It Hot’을 비롯해 ‘Burn (번)’, ‘I Can’t Breathe (아이 캔트 브리드)’, ‘e i e i o (이아이이아이오)’, ‘Starry Night (스태리 나잇)’, ‘I Sing (lalala)(아이 싱)’까지 총 6개 트랙이 수록됐다.공원소녀의 다섯 번째 미니앨범 ‘THE OTHER SIDE OF THE MOON’은 오는 26일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.