걸그룹 오마이걸(OHMYGIRL, 효정 미미 유아 승희 지호 비니 아린)이 한층 성숙하고 멋진 모습으로 돌아왔다.오마이걸은 10일 오후 4시 온라인 생중계로 여덟 번째 미니 앨범 'Dear OHMYGIRL'(디어 오마이걸) 발매 기념 쇼케이스를 진행했다. 멤버 미미는 건강상의 이유로 이날 쇼케이스에 불참해 여섯 명의 멤버만 무대에 올랐다.오마이걸은 이날 쇼케이스에서 타이틀곡 '던 던 댄스'(DUN DUN DANCE)와 '디어 유'(Dear you/나의 봄에게)의 무대를 최초로 공개하고, 새 앨범에 대한 다양한 이야기를 공개했다.오마이걸 효정은 1년 만에 컴백한 소감에 대해 "1년 1개월 만에 나왔는데 앨범에 대해 많은 고민을 했다. 무대를 열심히 준비했는데 이렇게 보여드릴 수 있어서 좋다"고 밝혔다. 이어 아린은 "부담감이 없다면 거짓말이겠지만 편히 즐기려 한다. 무대 위 멤버들간의 케미와 매력을 잘 봐주셨으면 좋겠다"고 소감을 말했다.오마이걸의 여덟 번째 미니 앨범 ‘Dear OHMYGIRL’은 오마이걸 표 댄스 팝의 정수를 보여줄 타이틀곡 ‘DUN DUN DANCE’를 비롯해 ‘Dear you (나의 봄에게)’, ‘나의 인형 (안녕, 꿈에서 놀아)’, ‘Quest’, ‘초대장’, ‘Swan’ 등 6개의 트랙으로 구성되어 있다.오마이걸은 이번 앨범에 ‘오마이걸’이라는 이름으로 약 6년의 시간을 함께해온 일곱 멤버들이 그들의 이야기를 음악으로 풀어냄과 동시에 서정적인 감수성을 담아 완성했다.효정은 새 앨범에 대해 "'디어 오마이걸'은 우리의 색과 이야기를 담은 앨범이어서 애착이 간다. 서로에게 해주는 이야기를 담아 오마이걸이 딱 생각나실 거다"라고 밝혔다.새 앨범의 타이틀곡 ‘DUN DUN DANCE’는 오마이걸의 다채로운 보컬 하모니와 중독적인 훅이 돋보이는 Nu-Disco 스타일의 곡이다. 오마이걸은 타이틀곡을 통해 밝고 경쾌하면서도 아련함과 애틋함이 묻어나는 ‘오마이걸’ 표 댄스 팝의 정수를 선보일 예정이다.새로운 곡에 대한 작업 과정과 부담에 대해 아린은 "많은 분들이 지난 앨범을 사랑해주셔서 부담됐다. 하지만 최대한 오마이걸을 잘 보여줄 수 있고 우리만이 할 수 있는 음악을 하려 했다"고 말했다. 이어 지호가 "신곡에 대한 부담이 있었다. 방향성에 대해 고민했고, 급격한 변화를 보여드리기 보다 '살짝 설ㄹㅔㅆ어', '돌핀'처럼 밝은 에너지를 보여드리기 위해 '던 던 댄스'라는 곡으로 나왔다. 터닝포인트가 될 것"이라고 말했다.오마이걸은 2015년 4월 첫 번째 미니앨범 'OH MY GIRL'(오마이걸)의 타이틀곡 'CUPID'(큐피드)로 데뷔해 어느새 7년차 가수가 됐다. 지난해 '살짝 설ㄹㅔㅆ어'와 '돌핀'으로 큰 사랑을 받기도 했지만 데뷔초에는 성적이 부진한 시기도 있었다.오마이걸 효정은 부진한 시기를 딛고 성공의 길에 바짝 다가선 것에 대해 "포기하지 않고 꾸준히 달려온 게 오마이걸만의 비결이 아니었을까 싶다. 오마이걸은 천천히 한 계단씩 걸어서 나아왔다. 그 계단이 낮더라도 높더라도 우리는 전혀 개의치 않았고 나아가는 데 신경을 썼던 것 같다. 그렇게 신경 쓰다 보니까 어느새 많은 분들이 좋아해 주는 노래가 생겼다. 우리의 길을 열심히 갔기에 이런 날이 오지 않았나 생각한다. '살짝 설ㄹㅔㅆ어'와 '돌핀'이 따라 부르기 쉬운 노래이고 운도 좋았던 것 같다"며 사랑 받은 이유를 밝혔다.오마이걸은 이후 목표에 대해 "이번 앨범으로 '오마이걸은 역시 오마이걸이다'라는 이야기를 듣고 싶다. 많은 분들이 우리 곡으로 위로를 받았으면 좋겠다"며 소감을 전했다.오마이걸의 새 앨범은 이날 오후 6시 공개된다.