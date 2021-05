[스포츠한국 김두연 기자] NCT드림이 타이틀곡 '맛'에 대한 기대감을 높였다.10일 오후 NCT DREAM(마크, 런쥔, 제노, 해찬, 재민, 천러, 지성) 첫 정규앨범 '맛(Hot Sauce)' 발매 기념 온라인 기자간담회가 진행됐다.이날 NCT드림은 "타이틀곡 제목이 '맛'이다. 진정한 '맛'을 보여주겠다는 의미"라며 "한 번 맛보면 헤어나올 수 없는 드림만의 강렬한 매력을 담고 있다는 대목이 포인트"라고 안내했다.그러면서 "처음 시도한 분위기의 아크로비트가 가미된 힙합 곡이다. 주문을 외우는 듯한 독특한 시그니처 사운드가 있다. 훅 부분을 유심히 들어봐 달라"고 설명했다.한편, 이번 앨범에는 타이틀 곡 '맛 (Hot Sauce)'을 비롯해 'Diggity', '고래 (Dive Into You)', '우리의 계절 (My Youth)', 'Rocket', 'Countdown (3, 2, 1)', 'ANL', '주인공 (Irreplaceable)', '지금처럼만 (Be There For You)', 'Rainbow (책갈피)' 등 다양한 장르의 총 10곡이 수록되어 있다.같은날 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원이 공개된다.