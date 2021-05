제시가 망사 패션으로 섹시미를 과시했다.제시는 7일 자신의 인스타그램에 "How may I help you..."라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 제시는 극강의 우아함으로 검은색 스커트와 붉은색의 니트 폴라티를 완벽 소화했다.특히 얇은 상의 위로 비치는 검은색 언더웨어룩이 섹시한 매력을 더해 시선을 모은다.한편 제시는 지난 3월 '어떤X (What Type of X)'을 발매했다. 최근에는 SBS 웹예능 '제시의 쇼!터뷰', TV조선 드라마 '어쩌다 가족'에 출연 중이다.