'4세대 걸그룹 대표주자' 신예 스테이씨(STAYC)가 컴백 이후 괄목할 만한 성과를 이뤄내며 앞으로의 행보에 기대감을 높이고 있다.스테이씨(수민, 시은, 아이사, 세은, 윤, 재이)는 지난달 8일 두 번째 싱글 'STAYDOM(스테이덤)'을 발매하고, 타이틀곡 ‘ASAP(에이셉)’으로 활발한 활동을 펼치고 있다.'‘ASAP'은 음원 공개 후 국내외 리스너들의 호평 속 발매 하루 만에 데뷔곡 'SO BAD(소 배드)' 당시 기록했던 자체 음원 최고 성적을 경신했다. 음반 역시 총 35,518장의 초동 판매량을 달성, 데뷔 싱글 초동 기록을 훌쩍 뛰어넘는 성과를 얻었고, 발매 후 한 달 동안 총 58,836장의 누적 판매량을 기록하는 저력을 자아냈다. 뮤직비디오는 공개 9일 만에 조회수 2,000만 뷰를 돌파했으며 '빌보드 케이팝 100' 주간 차트에도 진입하는 등 글로벌 K-POP 팬들로부터도 뜨거운 반응을 이끌어냈다.또 24시간 누적 단위로 이용량을 집계해 순위를 내는 멜론 24Hits 차트 및 벅스, 지니 등 주요 실시간 차트에서 음원이 공개된 지 약 5주가 지난 현재까지도 상위권에 올라있을 만큼 롱런을 이어가며 꾸준한 인기를 입증하고 있다.스테이씨는 최근 대세 스타의 상징으로도 일컬어지는 LG생활건강의 코스메틱 브랜드 광고 모델로 발탁됐으며, 지난달 27일 열린 '2021 브랜드 고객충성도 대상'에서 인물·문화 부문 고객충성도 1위 신인 여자 아이돌 부문에 선정되는 등 4세대 걸그룹 대표주자다운 화제성을 연일 입증하고 있다.하이업엔터테인먼트 대표 프로듀서 블랙아이드필승이 제작한 걸그룹 스테이씨는 '전원센터-전원보컬'이라는 수식어가 붙을 만큼 모든 멤버가 뛰어난 비주얼과 실력을 겸비했다. 두 번째 싱글 'STAYDOM'을 통해 한층 더 업그레이드된 모습으로 돌아온 스테이씨는 타이틀곡 'ASAP'의 포인트 안무 '꾹꾹이춤'으로도 호평을 얻는 등 의미 있는 성과들을 쌓아가며 앞으로의 행보에 더욱 기대감을 높였다.한편, 스테이씨는 팬들의 성원에 보답하고자 음악방송을 통해 수록곡 'SO WHAT (소 왓)' 스페셜 활동을 펼칠 예정이다.