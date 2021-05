그룹 ITZY(있지)가 신곡 '마.피.아. In the morning'(마피아 인 더 모닝)으로 스포티파이 글로벌 톱 200 차트에서 자체 최고 순위를 기록했다.지난달 30일 발매된 있지 새 미니 앨범 'GUESS WHO'(게스 후) 타이틀곡 '마.피.아. In the morning'은 글로벌 음악 플랫폼 스포티파이의 4월 30일 자 글로벌 톱 200 차트 79위로 진입했다. 이는 2020년 8월 'Not Shy'(낫 샤이)로 기록한 순위인 82위를 능가한 성적으로, 음원 발표 첫날 팀 자체 기록을 경신하는 것은 물론 5월 1일 자 차트에서는 두 계단 상승한 77위를 차지했다.또 신보는 1일 기준 음반 집계 사이트 한터차트와 가온차트의 앨범 일간 차트 1위를 석권하며 '4세대 대표 걸그룹' 있지의 존재감을 입증했다.'마.피.아. In the morning' 뮤직비디오는 다섯 멤버의 폭발적인 퍼포먼스 능력과 짜릿한 군무가 담겨 높은 조회 수를 견인 중이다. 공개 2일 10시간 만인 2일 오후 11시 10분경 유튜브 조회 수 4000만 회를 돌파해 ITZY의 역대 뮤비 중 가장 빠른 속도로 5000만 뷰를 향해 달려가고 있다. 같은 날 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 1위에 등극하며 전 세계적인 인기를 구가하고 있다.있지는 음악 방송을 비롯해 각종 유튜브 콘텐츠, 예능 프로그램에서도 종횡무진 활약을 펼치며 국내외 팬심을 사로잡고 있다. 지난 30일 KBS2 '뮤직뱅크'를 시작으로 1일 MBC '쇼! 음악중심', 2일 SBS '인기가요'에 연이어 출연해 이목을 끌었고, 특히 1일 미국 유명 방송 프로그램 'MTV 프레시 아웃 라이브'(MTV Fresh Out Live)에 등장해 환상적인 신곡 무대로 'K팝 대표 퍼포머' 면모를 뽐내며 월드와이드 이목을 집중시켰다.2일에는 공식 트위터 계정에서 트위터 블루룸 라이브를 진행하고 100만 명에 달하는 전 세계 팬들과 소통했다. 오늘의 TMI, 녹음실 에피소드 등 국내외 믿지(MIDZY: 팬덤명)가 궁금해했던 질문에 답하는 시간을 가지며 즐거운 추억을 쌓았다.한편 있지는 Z세대가 즐기는 '마피아게임'을 테마로 한 신곡 '마.피.아. In the morning'에 맞춰 글로벌 쇼트 비디오 애플리케이션 틱톡(TikTok)에서 챌린지를 전개한다. "또 아침이 밝았습니다"와 "벌써 어느새 또 밤이 되었습니다"라는 가사에 따라 '#출근챌린지', '#퇴근챌린지'를 진행하고 신곡을 즐길 다양한 콘텐츠를 제공한다.