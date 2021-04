그룹 블랙핑크의 로제가 하의 실종 패션으로 각선미를 뽐냈다.28일 로제는 자신의 인스타그램에 "Who else loves to play chess?"라는 글과 함께 두 장의 사진을 게재했다.사진 속 로제는 귀여운 오버핏 맨투맨에 짧은 쇼트 팬츠를 매치해 싱그러운 매력을 담은 섹시 큐티룩을 완성했다. 금발의 화려한 비주얼과 함께 드러난 늘씬한 각선미가 보는 이들의 감탄을 자아낸다.한편, 최근 솔로 활동에 나선 블랙핑크 로제는 지난 3월 12일 첫 솔로 싱글 앨범 'R'을 발매해 전 세계적 인기를 누리고 있다. 특히 타이틀곡 '온 더 그라운드(On The Ground)'는 '빌보드 핫 100' 70위, '빌보드 글로벌 200' 차트 1위에 올랐다.