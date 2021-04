해병대 복무 중인 가수 로이킴이 벌크업한 근황을 전했다.로이킴은 21일 자신의 인스타그램에 "Lots of love to u know who"란 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.사진 속 로이킴은 흰색 티셔츠에 바지를 입고 벚꽃 나무 아래에서 포즈를 취했다.모자와 마스크를 써 더 작아 보이는 얼굴과 떡 벌어진 어깨와 상체가 이전과는 다른 분위기를 자아내 눈길을 끌었다.한편 로이킴은 지난해 6월 해병대 입대했으며 오는 12월 전역 예정이다.