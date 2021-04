가수 전소미가 다시 한번 국민 센터로 돌아온다.21일 소속사 더블랙레이블에 따르면 전소미는 오는 5월 4일 그룹 아이오아이(I.O.I) 데뷔 5주년 기념 라이브 방송 ‘I.5.I - Yes, I love it!’으로 팬들과 만난다.이번 라이브 방송 ‘I.5.I - Yes, I love it!’은 팀명에 ‘5’를 포함해 데뷔 5주년의 의미를 담았다. 아이오아이의 공식 인사였던 ‘Yes, I love it!’을 타이틀로 내세웠다.특히 전소미는 5년 전 아이오아이 팬들과 함께 했던 약속을 지키기 위해 라이브 방송 출연을 결정했다는 후문이다. 오랜 시간 동안 그리워했던 팬들에게 반가운 선물이 될 것으로 보인다.앞서 전소미는 2016년 Mnet ‘프로듀스 101’ 시즌 1 당시 인형 같은 비주얼과 유쾌 발랄한 입담, 뛰어난 보컬, 댄스 실력을 겸비한 연습생으로 많은 사랑을 받았다. 그리고 최종 1위를 차지하며 아이오아이로 데뷔하게 됐다.그룹 활동 이후에는 솔로 아티스트로 새 출발을 알리며 싱글 앨범 ‘버스데이(BIRTHDAY)’를 발매했고, 첫 자작곡 ‘어질어질’로 싱어송라이터로서 가능성을 입증했다. 또 두 번째 솔로곡 ‘왓 유 웨이팅 포(What You Waiting For)’로 데뷔 후 첫 1위에 오르는 등 활발한 활동을 이어가고 있다.한편, 전소미의 아이오아이 데뷔 5주년 기념 라이브 방송 ‘I.5.I - Yes, I love it!’은 오는 5월 4일 오후 7시 KT 올레tv, 시즌(Seezn), 티빙(TVING)을 통해 만날 수 있다.