그룹 트와이스가 미국 유명 TV 쇼 '켈리 클락슨 쇼'에 첫 출연한다.최근 트와이스는 현지 시간 기준 27일 오후 2시 방영되는 미국 NBC '켈리 클락슨 쇼'(The Kelly Clarkson Show) 출연을 확정 지었다. 이들은 '켈리 클락슨 쇼'에서 국내외 팬들의 뜨거운 호응을 얻은 곡 'CRY FOR ME'(크라이 포 미) 무대를 펼친다.'켈리 클락슨 쇼'는 세계적인 싱어송라이터이자 배우인 켈리 클락슨이 진행하는 인기 토크쇼로 닉 조나스, 두아 리파, 존 레전드 등 글로벌 아티스트들이 대거 출연했다. 트와이스는 '켈리 클락슨 쇼'에 초대받아 물오른 매력을 과시하고 전 세계 팬심을 매료시킬 예정이다.'CRY FOR ME'는 지난해 12월 6일 '2020 엠넷 아시안 뮤직 어워즈'(2020 Mnet Asian Music Awards)에서 최초 공개된 뒤 열렬한 반응을 이끌어내 같은 달 18일 정식 발매됐다.해당 곡은 브라질, 인도네시아, 태국 등 20개 지역 아이튠즈 송 차트 1위, 월드와이드 아이튠즈 송 차트 2위 등 호성적을 기록했고 1월 2일 자 미국 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트 정상을 차지했다.포브스는 "10월 발매한 정규 2집 'Eyes wide open'(아이즈 와이드 오픈)으로 빌보드 메인 차트인 '빌보드 200'에서 자체 최고 기록을 경신한 트와이스가 팬들을 위해 'CRY FOR ME'를 발매했다. 이 노래는 JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 설립자이자 전설적인 프로듀서 박진영과 그래미 수상 이력의 록 밴드 원리퍼블릭 멤버 라이언 테더 등 세계적인 작가진이 의기투합한 곡이다. 이미 숱한 1위를 거머쥔 트와이스는 음악적 스펙트럼을 넓히고 더욱 견고한 글로벌 영향력을 키우고 있다"라고 조명한 바 있다.특히 앨범 'Eyes wide open'은 가온차트 기준 50만 장 이상의 판매고를 올리며 더블 플래티넘을 인증 받았다. 이로써 지난해 6월 발매한 미니 9집 'MORE & MORE'(모어 앤드 모어)에 이어 두 번째로 더블 플래티넘 기록을 세우는 기염을 토했다. 이에 포브스는 지난 12일 기사를 통해 "트와이스가 2020년 한 해 동안 발매한 두 장의 앨범 모두 K팝 걸그룹 최초로 더블 플래티넘 인증을 획득했다"라고 알리며 국내외 이목을 집중시켰다.한편 트와이스는 지난 1월 29일 온라인으로 중계된 '타임100 톡스'(TIME100 Talks)에서 정규 2집의 수록곡 'DEPEND ON YOU'(디펜드 온 유)를 가창하고 월드와이드 팬들에게 긍정 에너지를 전했다. 이어 약 3달 만에 현지 유명 TV 쇼 출연 소식을 더하며 'K팝 대표 걸그룹'의 위상을 재입증했다.국내외 성과와 해외 TV 쇼 출연과 더불어 인기 행보에 가속도를 올린다. 오는 5월 12일에는 일본 새 싱글 'Kura Kura'(쿠라 쿠라)를 발매한다. 동명 타이틀곡은 JYP 수장이자 K팝 최고 프로듀서 박진영이 작사를 맡았다. 또한 6월 국내 새 앨범을 발매를 목표로 준비 중이라고 밝혀, K팝 퀸의 화려한 귀환에 귀추가 주목되고 있다.