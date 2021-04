밴드 데이식스(DAY6)가 새 앨범을 발매 후 단체 활동을 쉬어가기로 했다.데이식스 소속사 JYP엔터테인먼트는 19일 공식 SNS를 통해 "오랫동안 데이식스의 완전체 앨범을 기다려주신 만큼 멤버들 모두 최선을 다하여 이번 앨범 작업을 무사히 마칠 수 있었다"며 그룹 활동과 관련한 공식입장을 밝혔다.소속사 측은 "완전체로서 My Day 여러분과 만나는 활동을 이어나갈 수 있으면 좋았겠지만, 아시다시피 리더 성진의 군 입대로 인한 공백으로 불가피하게 이번 앨범과 관련된 그룹 활동에 현실적인 여러 가지 어려움이 생기게 됐다"며 "My Day 여러분께 안타까운 말씀을 전해 드리게 되어 매우 송구스럽지만, DAY6 완전체로서의 모습을 보여드리는 것이 더욱 의미가 있을 것 같다는 당사의 의견에 따라 멤버들과도 심도 깊은 논의를 한 끝에 이번 앨범과 관련된 그룹 단체 활동은 쉬어가는 것으로 결정했다"고 전했다.데이식스는 이날 미니 7집 '더 북 오브 어스 : 네겐트로피 - 카오스 스왈로드 업 인 러브'(The Book of Us : Negentropy - Chaos swallowed up in love)를 발매했다. 이번 앨범에는 타이틀곡 '유 메이크 미'(You make Me)를 비롯해 총 7곡이 수록됐다.데이식스는 지난해 미니 6집 '더 북 오브 어스 : 더 데몬'(The Book of Us : The Demon) 발매 당시에도 일부 멤버들의 심리적 불안 증세를 이유로 그룹 활동을 중단한 바 있다.안녕하세요, JYPE 입니다.먼저 DAY6를 항상 생각하고 아껴주시는 My Day 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.오랫동안 DAY6의 완전체 앨범을 기다려주신 만큼 멤버들 모두 최선을 다하여 이번 앨범 작업을 무사히 마칠 수 있었습니다.완전체로서 My Day 여러분과 만나는 활동을 이어나갈 수 있으면 좋았겠지만, 아시다시피 리더 성진의 군 입대로 인한 공백으로 불가피하게 이번 앨범과 관련된 그룹 활동에 현실적인 여러 가지 어려움이 생기게 되었습니다.My Day 여러분께 안타까운 말씀을 전해 드리게 되어 매우 송구스럽지만, DAY6 완전체로서의 모습을 보여드리는 것이 더욱 의미가 있을 것 같다는 당사의 의견에 따라 멤버들과도 심도 깊은 논의를 한 끝에 이번 앨범과 관련된 그룹 단체 활동은 쉬어가는 것으로 결정하였습니다.당사는 향후 DAY6가 그룹으로서도, 멤버 각자의 자리에서도 최선의 활동을 할 수 있도록 적극적으로 서포트 할 것이며 My Day 여러분께 보다 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 아티스트 케어에도 더욱 힘쓸 것을 약속드립니다.다시 한번 DAY6의 활동을 기다리셨을 My Day 여러분께 너른 양해를 구합니다.감사합니다.