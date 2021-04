그룹 방탄소년단이 1년 만에 ‘방방콘 21’으로 돌아온다.방탄소년단은 12일 공식 SNS 채널에 ‘방에서 즐기는 방탄소년단 콘서트 21’(BTS LIVE STREAMING, 이하 ‘방방콘 21’) 포스터를 게재하며 ‘방방콘 21’ 개최 소식을 알렸다. 공개된 포스터에 따르면, ‘방방콘 21’은 오는 17일 오후 3시부터 유튜브 공식 채널 ‘방탄TV(BANGTANTV)’를 통해 시청할 수 있다.‘방방콘 21’은 작년에 이어 방탄소년단이 팬을 위해 준비한 특별한 선물로, 전 세계 팬들은 안방 1열에서 방탄소년단의 기존 콘서트와 팬미팅 실황을 무료로 즐길 수 있다. 방탄소년단의 탄생과 성장기를 담은 ‘2015 BTS LIVE TRILOGY: EPISODE I. BTS BEGINS’ 콘서트 무대를 시작으로, 지난 2019년 6월 부산에서 진행된 글로벌 팬미팅 ‘BTS 5TH MUSTER [MAGIC SHOP]’ 1호점 공연, 그리고 2019년 5월 브라질 상파울루에서 열렸던 BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ 콘서트로 이어질 예정이다.방탄소년단은 지난해 4월 18일과 19일 양일간 온라인 스트리밍 축제 ‘방방콘’을 개최한 바 있다. 해당 공연은 약 24시간 동안 조회수 5,059만 건을 기록했고, 최대 동시접속자 수 224만 명을 넘기며 ‘언택트(untact, 비대면) 시대’에 새로운 공연 문화를 만들었다는 평가를 받았다.방탄소년단은 이어 지난해 6월 14일에는 첫 유료 온라인 콘서트 ‘방방콘 The Live’를 개최, 전 세계 팬들과 교감했다. ‘방방콘 The Live’는 전 세계 107개 국가/지역에서 시청됐으며, 최대 동시접속자 수 75만 6,600여 명을 기록했다. 이는 ‘가장 많은 시청자가 관람한 라이브 스트리밍 음악 콘서트’로 기네스 세계 기록 인증을 받은 바 있다.한편, 방탄소년단은 내달 11일(이하 현지시간) 개최되는 영국의 음악 시상식 ‘2021 브릿 어워드(The BRIT Awards)’의 ‘인터내셔널 그룹(International Group)’ 부문 수상 후보에 올라 브릿 어워드 역사상 최초의 한국 가수 수상 후보가 됐다. 또한, 내달 27일에 열리는 미국 라디오 방송 ‘2021 아이하트라디오 뮤직 어워드’에서는 3개 부문에 수상 후보로 이름을 올렸다.