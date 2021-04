슈퍼엠이 아시아의 대표적 보험사 프루덴셜 코퍼레이션 아시아와 컬래버레이션을 펼쳐 화제다.슈퍼엠은 신체적 건강뿐 아니라 정신적 건강까지 중요시해, 긍정적인 에너지를 확산시키자는 취지로 기획된 프루덴셜의 'We DO'(위 두) 캠페인에 참여한다.특히 슈퍼엠은 이번 캠페인의 일환으로 오는 9일 오후 7시 플로, 멜론, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, 유튜브 뮤직 등 각종 음악 사이트에서 캠페인 송 ‘We DO’ 음원을 발매하며, 뮤직비디오도 유튜브 SMTOWN 계정을 통해 동시에 공개할 예정이어서 많은 기대를 모으고 있다.앞서 슈퍼엠은 글로벌 시티즌(Global Citizen)이 진행하는 코로나19 극복을 위한 활동 참여 및 기금 마련 캠페인 'RECOVERY PLAN FOR THE WORLD’(리커버리 플랜 포 더 월드)’도 적극적으로 지지하며 꾸준히 선한 영향력을 행사한 바 있다.