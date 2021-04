[스포츠한국 모신정 기자] ‘무대 장인’ 샤이니(SHINee, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 ‘Beyond LIVE’를 통해 첫 온라인 콘서트를 성황리에 마쳤다.샤이니의 ‘Beyond LIVE - SHINee : SHINee WORLD’(비욘드 라이브 - 샤이니 : 샤이니 월드)는 4일 오후 3시부터 네이버 V LIVE를 통해 전 세계 생중계되었으며, 화려한 음악과 퍼포먼스, 팬들과의 실시간 소통이 어우러진 온라인 공연으로 전 세계 ‘안방 1열’ 관객들을 열광케 했다.특히, 이번 공연은 미국, 일본, 이탈리아, 덴마크, 그리스, 아랍 에미리트, 중국, 영국, 독일, 인도, 사우디 아라비아, 스웨덴, 코스타리카, 에콰도르, 폴란드, 헝가리 등 전 세계 120개국에서 약 13만 시청자들이 실시간으로 함께 공연을 즐겼으며, ‘#SHINee’, ‘#SHINee_BeyondLIVE’ 등의 해시태그도 콜롬비아, 캐나다, 뉴질랜드, 아르헨티나, 포르투갈, 칠레, 인도네시아, 말레이시아, 멕시코, 필리핀, 싱가포르, 페루, 러시아 등에서 트위터 실시간 트렌드 1위를 휩쓸어, 샤이니의 글로벌 파워를 다시 한번 확인시켜 주었다.이날 샤이니는 ‘View’(뷰), ‘Sherlock’(셜록), ‘산소 같은 너 (Love Like Oxygen)’, ‘줄리엣 (Juliette)’, ‘Dream Girl’ (드림 걸) 등 히트곡을 포함해, 지난 2월 발표해 큰 사랑을 받은 정규 7집 타이틀 곡 ‘Don’t Call Me’(돈 콜 미) 등 신곡 무대까지 총망라, 총 19곡의 다채로운 무대를 선보여 글로벌 음악 팬들을 매료시켰다.이어 수록곡 ‘I Really Want You’(아이 리얼리 원트 유), ‘Attention’(어텐션), ‘Kiss Kiss’(키스 키스)는 물론, 오는 12일 음원 공개되는 정규 7집 리패키지 타이틀 곡 ‘Atlantis’(아틀란티스) 무대도 최초 공개해 눈길을 끌었다.더불어 ‘Dream Girl’, ‘I Really Want You’, ‘Heart Attack’(하트 어택), ‘Married To The Music’(매리드 투 더 뮤직) 무대에서는 밴드 라이브 편곡, ‘재연 (An Encore)’ 무대에는 ‘SM Classics’(에스엠 클래식스)의 클래식 편곡을 더해 한층 풍성한 사운드를 선사했으며, 뮤직비디오 형식으로 제작되어 감각적인 영상미를 자랑한 ‘Chemistry’(케미스트리), ‘빈칸 (KIND)’ 무대도 만날 수 있어 눈과 귀를 모두 사로잡았다.또한 이날 공연은 대형 LED 바닥으로 공간이 왜곡된 느낌을 주는 ‘Attention’ 무대의 그리드 효과, ‘View’의 몽환적인 곡 분위기를 살린 우주와 행성 배경 등 AR 효과를 비롯해, ‘Atlantis’의 파도가 생생하게 요동치는 듯한 그래픽 소스를 활용한 연출로 시청자들의 몰입도를 높이며 온라인 전용 콘서트의 매력을 입증했다.공연 말미 멤버들은 “이런 (‘Beyond LIVE’ 같은) 기술이 있어서 감사하고 여러분들이 즐겨 주신 것 같아서 좋다. 그동안 묵은 갈증이 해소됐으면 다행이다”라며 “이렇게 응원을 받아서 행복하다. 앞으로도 여러분께 이런 좋은 소통의 자리를 만들도록 할 테니까 재밌게 같이 활동하자”고 소감을 전하며 다중 화상 연결을 통해 팬들과 인터랙티브 소통을 펼쳤고, 이번 콘서트의 부제를 '무조콘'으로 함께 정하고 실시간 댓글을 읽어주는 등 가깝게 호흡하며 남다른 ‘팬사랑’을 입증하기도 했다.한편, 샤이니의 ‘Beyond LIVE - SHINee : SHINee WORLD’는 13일 오후 8시, 18일 오전 11시 네이버 V LIVE를 통해 딜레이 스트리밍된다.