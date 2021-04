‘무대 장인’ 샤이니(SHINee, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 오늘(4일) ‘Beyond LIVE’를 통해 첫 온라인 콘서트를 펼친다.‘Beyond LIVE - SHINee : SHINee WORLD’(비욘드 라이브 - 샤이니 : 샤이니 월드)는 오늘 오후 3시 네이버 V LIVE의 Beyond LIVE 채널을 통해 개최되며, 샤이니의 독보적인 음악과 퍼포먼스로 전 세계 안방 1열을 매료시킬 전망이다.특히 이번 공연은 샤이니의 첫 온라인 콘서트이자, 지난 2018년 2월 일본에서 개최된 ‘SHINee WORLD THE BEST 2018 ~FROM NOW ON~’ 이후 3년여 만에 펼치는 단독 콘서트인 만큼, 뜨거운 반응을 얻을 것으로 보인다.더불어 샤이니는 데뷔 이후부터 현재까지 발표한 역대 히트곡 무대들을 선보이며, 정규 7집의 수록곡 ‘I Really Want You’(아이 리얼리 원트 유), ‘Attention’(어텐션), ‘Kiss Kiss’(키스 키스)는 물론, 오는 12일 음원 발표하는 정규 7집 리패키지 앨범 타이틀 곡 ‘Atlantis’(아틀란티스) 무대도 최초 공개할 예정이어서 기대감을 증폭시킨다.또한 이번 공연에서는 일부 무대에 ‘멀티캠’ 기능을 적용, 무대 풀샷을 촬영한 앵글과 멤버별 앵글까지 다양한 화면을 제공해, 원하는 멤버를 선택해 보다 가까이에서 무대를 볼 수 있으며, ‘Beyond LIVE’ 특유의 생동감 넘치는 AR 및 XR 효과, 화려한 3D 그래픽 등이 더해져 풍성한 볼거리를 선사할 예정이다.