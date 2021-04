그룹 방탄소년단이 일본 베스트앨범 발매에 앞서 신곡 'Film out'을 먼저 공개했다.방탄소년단은 2일 'Film out' 음원 공개와 동시에 공식 유튜브 채널에 뮤직비디오를 올렸다. 이 곡은 일본 영화 '극장판 시그널 장기 미해결 사건 수사반'의 주제곡으로, 영화 개봉일에 선공개됐다.'Film out'은 사랑하는 사람을 향한 애절한 가사가 돋보이는 발라드 곡이다. 멤버 정국이 작곡에 참여, 일본의 록밴드 백 넘버(back number)와 협업했다. 뮤직비디오에도 아련한 분위기가 감돈다. 일곱 멤버는 누군가를 그리워하는 듯한 공허하고 쓸쓸한 모습을 섬세하게 표현했다.방탄소년단은 오는 6월 16일 일본에서 베스트앨범 'BTS, THE BEST'를 발표한다. 이날 공개된 신곡 'Film out'과 전 세계를 휩쓴 디지털 싱글 'Dynamite'를 포함해 '피 땀 눈물', 'FAKE LOVE', 'IDOL', 'MIC Drop', 'ON' 등의 일본어 버전, 'Your eyes tell', 'Crystal Snow' 등 일본 오리지널 곡까지 2017년부터 4년 동안 방탄소년단이 일본에서 발매한 싱글과 앨범 수록곡 총 23곡이 담긴다.이번 베스트앨범으로 2017년부터 지금까지 방탄소년단의 눈부신 활약을 확인할 수 있다. 방탄소년단은 2017년 5월, 일곱 번째 싱글 '피 땀 눈물' 일본어 버전 발매 후 이어진 일본 투어 콘서트에서 6개 도시를 돌며 13회 공연을 펼치면서 관객 14만 5,000명을 동원했고, 같은 해 12월 발매된 일본 오리지널 곡 'Crystal Snow'는 현지에서 크리스마스 캠페인 메인송으로 큰 사랑을 받았다.방탄소년단은 또 2018년에는 일본 오리지널 곡 'Let Go'와 드라마 주제가로 선정된 'Don’t Leave Me'를 포함한 앨범 'FACE YOURSELF'를 발표하고, 월드 투어의 일환으로 첫 도쿄돔 콘서트를 성황리에 마쳤다.이후에도 일본 내 방탄소년단의 약진은 계속됐다. 2019년 일본에서 스타디움 투어를 열어 총 4회 공연에서 관객 21만 명을 모았고, 같은 해 7월 발표한 열 번째 싱글 'Lights/Boy With Luv'는 일본 레코드 협회에서 '밀리언(100만장 이상 판매)' 인증을 받았는데, 싱글로 밀리언 인증을 획득한 최초의 해외 남성 아티스트라는 기록을 세웠다.전 세계를 휩쓴 'Dynamite'는 일본에서도 스트리밍 3억회(빌보드 재팬 집계 기준)를 돌파하며 뜨거운 인기를 얻었다. 일본 오리지널 곡 'Stay Gold'가 수록된 'MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~'(2020년 7월 발매)는 제35회 일본 골드 디스크 대상에서 '앨범 오브 더 이어', '베스트 3 앨범' 등 총 8개 부문을 수상했다.한편, 방탄소년단은 최근 영국 최고 권위의 음악 시상식 '2021 브릿 어워드(The BRIT Awards)'에서 '인터내셔널 그룹(International Group)' 부문 수상 후보에 올라 브릿 어워드 역사상 최초의 한국 가수 수상 후보가 됐다. 이 시상식은 오는 5월 11일(현지시간) 영국 런던에서 개최될 예정이다.