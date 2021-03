레드벨벳 웬디(에스엠엔터테인먼트 소속)가 첫 솔로 앨범 발매를 기념해 특별한 생방송으로 팬들과 만난다.웬디는 4월 5일 오후 5시부터 네이버 V LIVE 및 유튜브 레드벨벳 채널을 통해 생방송 ‘WENDY's New Chapter : Like Water’(웬디스 뉴 챕터 : 라이크 워터)를 진행할 예정이어서, 전 세계 팬들의 뜨거운 호응이 기대된다.특히 이날 방송은 첫 솔로 앨범 공개 한 시간 전에 진행되는 만큼, 앨범 소개부터 언박싱, 작업 에피소드, 근황 토크 등 다양한 이야기를 만날 수 있어 기대감을 더욱 고조시킬 것으로 보인다.또한 웬디는 앨범 발매에 앞서 다양한 분위기의 티저 이미지를 순차 공개해 화제를 모으고 있으며, 오늘(31일) 0시 각종 SNS 레드벨벳 공식 계정에는 몽환적인 분위기가 돋보이는 티저 이미지를 추가 공개해 팬들의 궁금증을 해소했다.한편, 웬디의 첫 번째 미니앨범 ‘Like Water’는 더블 타이틀 곡 ‘Like Water’와 ‘When This Rain Stops’(웬 디스 레인 스톱스)를 비롯해 진솔한 가사와 따뜻한 감성을 담은 총 5곡으로 구성되어 있으며, 4월 5일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원 공개된다.