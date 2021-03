▶ 갑자기 떠오른 악상 기초…“신의 선물”

▶ 불과 5분 만에 작곡

▶ 92년 그래미 최우수 기타 인스트루멘틀 수상

▶ 물 흐르듯 유려한 진행+아름다운 사운드

▶ 이보다 더 완벽할 수 없다

▶ 소속사 캐피톨, 처음엔 냉담한 반응

▶ 에릭 존슨은 격분했지만

▶ 홍보 마케팅 담당자의 열혈 서포트 ‘팀플’

▶ 음악성과 대중성이란 두 마리 토끼 포획 성공

▶ 세계 최고 음향 엔지니어도 가세

▶ 펜더 스트랫에 깁슨 ES-335 덧입혀

[스포츠한국 조성진 기자] 시공을 초월해 사랑받는 명곡 중엔 어느 날 스치듯 떠오른 영감으로 탄생한 작품도 적지 않다. 폴 매카트니가 꿈속에서 계시를 받고 작곡한 비틀스(비틀즈) ‘Yesterday’가 대표적이다.일렉트릭 기타 연주사의 불멸의 걸작 중 하나로 평가받는 에릭 존슨의 ‘Cliffs of Dover’도 불현듯 떠오른 영감에 기초해 만들어졌다.어느 날 갑자기 에릭 존슨에게 찾아온 이 곡의 선율은 그를 고무시켜 불과 5분 만에 이 곡을 완성하게 했다. 평소 에릭 존슨이 ‘Cliffs of Dover’를 일컬어 “마치 우주로부터 온 선물”이라고 말하는 이유다.탁월한 테크닉에 기반을 두고 있음에도 물 흐르듯 유려한 진행과 멜로디의 아름다움은, 더할 것도 덜할 것도 없는, 완벽 그 자체다. 곡 제목은 영국 남동쪽 해안을 따라 이어지는 도버의 흰색 절벽에서 따온 것이다. 이 곡으로 에릭 존슨은 올맨 브러더스 밴드, 대니 가튼, 러쉬 등 기라성같은 아티스트들을 제치고 92년 그래미 최우수 록 인스트루멘틀 부문을 수상했다. 물론 이 곡이 수록된 앨범 [Ah Via Musicom]은 기타 인스트루멘틀 장르임에도 멀티 플래티넘이란 대기록을 달성했다.‘Cliffs of Dover’는 에릭 존슨이 ‘신(우주)으로부터 받은 선물’이라고 말할 정도로 완벽한 명작이었지만 처음부터 빛을 보진 못했다. 에릭 존슨은 [Ah Via Musicom]을 녹음하기 훨씬 이전에 이 곡을 썼다. 하지만 주변에서 이 곡이 게임쇼 테마처럼 들린다고 해 공개를 미루게 됐다. 비록 레코딩을 보류한 상태였지만 이 곡에 많은 애착을 가졌던 그는 클럽 공연 등에서 가끔 이 곡을 연주했다.89년 캐피톨과 계약하며 에릭 존슨은 드디어 스튜디오에서 ‘Cliffs of Dover’를 녹음하기로 결심했다.그는 이 곡을 펜더 스트라토캐스터로 연주했지만 자신이 원하는 만큼 선명하고 우아하게 들리지 않는다고 여겨 깁슨 ES-335로 메인 솔로부를 강화했다. 또한 기타 이펙트는 최소로 사용했다. 튜브 드라이버에 에코플렉스가 있고 4x12 캐비닛의 100W 마샬을 사용했다.이 곡을 포함해 [Ah Via Musicom] 수록곡 전 트랙이 완성됐지만 소속사인 캐피톨 레코드 측의 반응은 냉담했다. 일렉기타사의 불후의 명곡들로 꽉 찬 이 고금의 걸작에 대해 캐피톨 관계자는 “어떤 곡이든 모두 똑같게 들린다”며 “이런 거론 결코 그 어떤 좋은 결과를 창출하지 못할 것”이라고 평가절하했다.캐피톨의 반응에 격분한 에릭 존슨에게 한 가닥 희망을 준 사람은 캐피톨 홍보 담당자인 제프리 섀인(세인)이었다. 제프리는 [Ah Via Musicom]이 너무 좋은 앨범이라며 극찬을 아끼지 않았다. 그리고 제프리 역시 ‘Cliffs of Dover’가 싱글로 가장 적합하다고 했다. 이에 에릭 존슨은 화를 가라앉히고 그에게 모든 프로모션을 맡겼다.에릭 존슨의 기타 연주가 너무 좋다고 여긴 제프리는 24시간이 부족할 정도로 자신의 모든 걸 바쳐 일했고 보다 많은 사람에게 앨범과 싱글을 알리고자 했다. 각 방송국 관계자는 물론 DJ, 매체 기자들 등등 가리지 않고 미팅을 가져가며 ‘Cliffs of Dover’와 [Ah Via Musicom]의 뛰어남을 알렸다. 제프리의 노력으로 미국의 유명 DJ들이 라디오 방송에서 ‘Cliffs of Dover’를 틀어댔고 유력 기타 전문 매체들도 관심을 보였다. 물론 에릭 존슨의 탁월한 연주가 있었기에 이 모든 게 가능했던 것이다. 이처럼 ‘Cliffs of Dover’의 성공은 탁월한 뮤지션과 그를 서포트하는 홍보마케팅의 노력이 빛은 결과물인 셈이다.제프리 셰인(섀인)은 밥 시거, 폴 매카트니, 퀸, 두비 브러더스 등 유명 뮤지션과 일한 베테랑으로 캐피톨 부사장까지 오른 바 있다.이외에 버니 그룬드만(Bernie Grundman)의 뛰어난 스튜디오 작업도 빼놓을 수 없다. 버니 그룬드만은 세계에서 몇 손가락 안에 드는 마스터링 전문 음향 엔지니어로, 그간 스틸리 댄 Aja(77), 마이클 잭슨 Thriller(82), 스티브 바이 Alien love secrets(95) 및 Dirty mind(80), Controversy(81), Lovesexy(88) 등 프린스의 일련의 앨범들과 유명 래퍼들에 이르기까지 수많은 빅스타들과 작업한 바 있다. 에릭 존슨은 버니가 주도한 마스터링 음원을 처음 접하는 순간 만족을 표시했다고 한다.