블랙핑크 로제가 미국 빌보드 등 글로벌 주요 음원 차트 정상을 밟은 가운데 음반 판매량으로도 K팝 여성 솔로 아티스트 신기록을 세웠다.23일 한터차트에 따르면 블랙핑크 로제의 솔로 싱글 1집 'R' 초동 기록(음반 발매 후 일주일간의 판매량)은 총 44만 8,089장으로 집계됐다. 이는 한정판 LP를 제외한 CD와 키트(KiT) 앨범만 합산한 수치여서 전체 판매량은 계속 늘어날 것으로 예상된다.로제의 'R' 음반은 예약 판매 기간 동안 50만장이 넘는 선주문량을 기록해 돌풍을 예고했었다. 실제 'R' 음반은 지난 16일 출시되자마자 28만 장이 넘는 압도적 판매량으로 이미 역대 K팝 여성 솔로 아티스트(한터차트 집계 기준) 새 역사를 썼던 터다.로제는 국내를 넘어 전 세계 음악 시장을 강타했다. 특히 타이틀곡 'On The Ground'는 미국 빌보드 글로벌 200(Billboard Global 200)에서 1위를 차지하는 기염을 토했다. K팝 솔로 아티스트 최고 순위다.'빌보드 글로벌 200'은 미국을 포함한 세계 200여 지역에서 수집된 스트리밍과 음원 판매량을 토대로 가장 인기 있는 노래 순위를 매긴다. 미국 빌보드가 대중음악시장 최신 트렌드를 반영해 만든 기준이여서 글로벌 메인 차트 중 하나로 새롭게 자리매김했다.지난 12일 데뷔 첫 솔로 앨범을 발표한 로제는 미국 빌보드 외 다양한 글로벌 차트서 화려한 기록행진을 펴고 있다.로제의 'On The Ground'는 발매 첫날 미국을 비롯해 총 51개국 아이튠즈 톱 송 차트 정상을 밟았으며, 글로벌 유튜브 송 차트(3월 12일~3월 18일 집계)와 뮤직비디오 차트에서도 1위를 기록했다.세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 글로벌 톱50 차트에서도 8위로 진입한 뒤 톱10에 안착했다. 이어 영국 오피셜 차트 싱글 톱100 (Official Singles Chart Top 100)에 43위로 첫 진입, 주류 팝 시장 내 영향력을 다시 한번 확인했다.