▶ 밀젠코 신곡 ‘Trust in Love’는

▶ 세계의 팬들과 함께 하는 대규모 프로젝트

▶ 한반도 평화 기원도 담아

▶ 밀젠코 “김세황, 최고의 기타리스트”

▶ 오케스트라와 록밴드, 美 어린이합창단까지 가세

▶ 한·영·일·중·러·스페인 등 수십여 국 버전으로 제작

[스포츠한국 조성진 기자] 현재 미국에서 맹활약 중인 스타 기타리스트 김세황이 밀젠코 마티예비치(MILJENKO MATIJEVIC)의 신곡에 기타 연주자로 함께 한다.밀젠코 마티예비치는 ‘She’s Gone’으로 잘 알려진 미국의 록그룹 스틸하트의 리드보컬이다. 그가 부른 ‘She’s Gone’은 현재까지 국내 노래방에서 가장 많은 사랑을 받고 있는 작품 중 하나다. 또한 그는 스틸하트와 함께 몇 차례 내한공연을 가졌을 뿐 아니라 MBC ‘복면가왕’ 등에도 출연한 바 있다.밀젠코 마티예비치가 제작 중인 신곡 ‘Trust in Love’는 전 세계의 팬들과 함께 하는 작품으로, 코로나19로 위축된 시대에서 온라인을 통한 위로와 사랑·격려의 마음을 전하기 위한 일환이다.마티예비치의 신곡 ‘Trust in Love’는 오케스트라와 록밴드, 미국 어린이 합창단까지 함께 한 스케일 큰 사운드가 특징이다. 미국 어린이 합창단 중엔 한국소녀(7세)도 포함돼 있다.또한 ‘Trust in Love’는 한반도 평화에 대한 기원의 의미도 담아 국내 팬들에게도 그 의미가 크다.김세황은 스틸하트 내한 공연 때 함께 연주했음은 물론 현지에서도 친분을 유지하고 있어 이번 밀젠코의 새 음원 제작에 참여하게 된 것이다. 그간 밀젠코는 김세황을 가리켜 “최고의 기타리스트”라고 존경과 찬사를 아끼지 않아 왔다.밀젠코 마티예비치는 러시아어, 스페인어, 포르투갈어, 힌디어 등 10개 언어로 ‘Trust In Love’를 쓰고 노래했다. 여기에 중국어, 일본어, 크로아티아어, 영어, 한국어, 이탈리아어 등을 추가할 예정이며 올해 말 정식 출시된다.마티예비치는 “현재 350명이 넘는 친구들과 팬들이 ‘Trust In Love’ 합창을 위해 노래를 제출했습니다. 순수한 사랑의 에너지로 세상과 나누고 싶어요”라고 전했다.