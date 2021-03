그룹 블랙핑크 로제의 'On The Ground' 뮤직비디오가 일주일 만에 1억뷰를 돌파했다. K팝 여성 솔로 아티스트 최단 신기록이다.20일 YG엔터테인먼트에 따르면 로제의 'On The Ground' 뮤직비디오는 이날 오전 5시 55분께 유튜브 조회수 1억 회를 넘어섰다. 지난 12일 오후 2시 공개된 지 7일 15시간 55분만이다.이는 1억뷰에 도달한 한국 여성 솔로 아티스트의 뮤직비디오 중 최단 기간에 해당한다. 남녀 통틀어 싸이의 '젠틀맨' 뮤직비디오에 이어 두 번째 빠른 속도다.로제의 신기록 행진은 일찌감치 시작됐다. 'On The Ground'는 공개 시점 동시 접속자 수 120만 명을 넘겨 K팝 솔로 아티스트 역대 최고 유튜브 프리미엄(Youtube Premiere) 뮤직비디오 시청 기록을 달성했고, 24시간 만에 4160만뷰를 달성하며 한국 솔로 아티스트 최고 기록을 갈아치웠다.이로써 블랙핑크는 로제의 싱글 앨범 타이틀곡 뮤직비디오까지 더해져 총 27편의 억대뷰 영상을 보유하게 됐다. 로제의 앨범 발표 후 꾸준히 상승세를 탄 블랙핑크의 공식 유튜브 채널 구독자 수는 꾸준히 늘어 현재 5900만명 이상이다. 전 세계 여성 아티스트 중 1위로, 유튜브 내 아티스트 전체 1위인 저스틴 비버의 구독자 수를 빠르게 따라잡고 있다.