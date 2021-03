선미가 우먼스 캠페인 화보를 선보였다.18일 글로벌 스포츠 브랜드 푸마(PUMA)는 국내 앰배서더 선미와 함께 우먼스 캠페인 'She Moves Us'의 시작을 알림과 동시에 신제품 운동화 '카이아 플랫폼(KAIA PLATFORM)'을 선보였다.선미를 비롯해 푸마의 우먼스 앰배서더들은 'She Moves Us'라는 주제로 각 분야의 정상에 오르기 위해 어떤 도전을 하고 인생의 장애물을 극복해 왔는지, 어디서 영감을 얻고, 누구에게 도움을 받았는지 등 현재의 모습이 되기까지 노력해 온 일화를 바탕으로 전 세계의 여성들에게 긍정적인 메시지를 전하고자 한다.선미를 화보를 통해 현재를 즐기고 있는 듯 여유로운 표정과 포즈를 연출하며 당당한 면모를 드러냈다.캠페인에 참여한 선미는 "나 자신을 한마디로 표현하자면 '솔직하고 자유롭게 원하는 대로 입고 노래하고 춤추는 사람'이다. 나라는 사람을 완성시키고 아름다운 순간이 만들어지기까지 움직이게 하는 것은 가족 그리고 나와 함께 하는 사람들이다. 그들이 함께 있기에 비로소 좋은 기운을 나누며 좋은 결과물을 만들어 내는 것 같다"라며 솔직한 마음을 전했다.한편, 푸마의 'She Moves Us' 우먼스 캠페인 화보와 영상 콘텐츠는 푸마 코리아 공식 홈페이지, 인스타그램 등 온라인 채널을 통해 확인할 수 있다.