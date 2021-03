‘킹덤 : 레전더리 워’에서 각 팀의 퍼포먼스 포스터를 공개했다.Mnet ‘킹덤 : 레전더리 워’(이하 ‘킹덤’)는 ‘킹’을 꿈꾸는 보이그룹 비투비, 아이콘, SF9, 더보이즈, 스트레이 키즈, 에이티즈 여섯 팀의 레전드 무대와 이들의 새로운 음악적 면모를 만나볼 수 있는 프로그램이다.오는 4월 1일 첫 방송을 앞두고 여섯 팀의 개성이 드러난 퍼포먼스 포스터를 공개해 더욱 이목을 집중시키고 있다. 지난 1차 대면식에서 선보인 무대의 한 장면을 담아내 격렬한 에너지와 생동감이 그대로 느껴진다.먼저 순백의 슈트룩으로 시선을 끈 비투비는 타의 추종을 불허하는 보컬 실력을 예고하듯 스탠딩 마이크 앞 노래하는 순간을 포착했다. ‘Dreamers don't die’라는 포부에선 무한한 열정이 드러난다.아이콘은 각 멤버들이 완벽한 좌우대칭을 이룬 의미심장한 군무로 궁금증을 자극한다. 이들만의 뚜렷한 개성으로 또 다른 획을 그을 무대를 기대케 한다. ‘iKON is coming to town’라는 말과 함께 경쟁이 아닌 즐기는 마음으로 무대 위를 누비겠다고 전한다.SF9은 서로 다른 슈트를 입은 채 걸어오는 멤버들의 모습으로 시선을 압도한다. 이에 ‘Dive into your heart’라는 포부처럼 ‘킹덤’의 여정 동안 모든 사람들의 마음속에 각인되는 무대를 펼쳐 보이겠다는 SF9의 도약이 기다려지고 있다.더보이즈는 11명의 우아한 손짓과 발끝에서부터 퍼포먼스 장인다운 면모를 보였다. 또한 ‘Welcome to our KINGDOM!’이라는 ‘2020 MAMA’ 무대에서 선보였던 가사를 활용, 이곳이 어디인지 자신들이 어떤 팀인지 무대로 증명하겠다는 패기를 과시했다.스트레이 키즈는 강렬한 일러스트가 그려진 손으로 가면을 쓰듯 얼굴을 가려 심상치 않은 다크 아우라를 뿜어낸다. ‘神메뉴’ 가사를 활용한 ‘입맛에 다 때려 박아!’라는 포부에서 강렬한 에너지가 풍긴다.에이티즈는 마치 하늘로 비상하듯 뛰어오르고 있어 가장 역동적인 포스터를 완성해냈다. 또한 팀 구호를 활용, ‘8 makes 1 king’이라는 말로 여덟 명이 하나가 되어 ‘킹’의 자리를 차지하겠다는 각오를 보였다.‘킹덤’ 제작진은 “각 팀을 대표하는 멤버들의 엄청난 퍼포먼스가 준비되어 있으니 많은 기대와 응원 부탁드린다”고 전했다.한편 ‘킹덤 : 레전더리 워’는 4월 1일 오후 7시 50분에 첫 방송된다. ‘킹덤’ 출연진들의 스페셜 무대는 18일 오후 6시 Mnet ‘엠카운트다운’을 통해 확인할 수 있다.