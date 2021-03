가수 윤지성이 오는 4월 가요계에 컴백한다.소속사 LM엔터테인먼트는 15일 "윤지성이 오는 4월 컴백을 목표로 새 앨범을 준비 중이다"라고 밝혔다.윤지성은 지난해 12월 육군 만기 전역 후 방송 출연 및 다양한 콘텐츠를 통해 글로벌 팬들과 꾸준히 소통해왔다. 특히 지난해 12월 25일에는 온라인 팬미팅 '동,화 (Christmas story)'를 개최해 자신을 기다려준 팬들과 훈훈한 재회의 시간을 가졌다.또한 지난 9일 발매된 카카오TV 오리지널 드라마 '아직 낫서른' OST '나무 (My Tree)' 가창에 참여하며, 전역 이후 처음으로 공개한 음원으로 한층 더 성장한 보컬 역량을 보여줬다. 윤지성의 섬세하면서 감미로운 보컬은 작품의 몰입도를 더욱 끌어올리며 리스너들의 감성을 따뜻하게 물들였다.윤지성은 그동안 'In the Rain', '너의 페이지 (I'll be there)', '동,화(冬,花)' 등 다수의 곡을 발표하는 것은 물론 뮤지컬 '그날들'에 출연해 배우로서 성공적인 첫발을 내딛으며 만능 솔로 아티스트로 성장한 만큼, 이번 앨범을 통해 보여줄 새로울 모습에 기대감이 높아진다.한편, 윤지성은 오는 4월 새 앨범을 발매하고 다채로운 활동으로 팬들을 만날 예정이다.