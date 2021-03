그룹 브레이브걸스가 '롤린'으로 '인기가요' 1위에 올랐다.브레이브걸스는 14일 방송된 SBS '인기가요'에서 샤이니 '돈트 콜 미'(Don't Call Me), 에이티즈 '불놀이야'(I'm The one) 등을 물리치고 '롤린'(Rollin')으로 1위 트로피를 품에 안았다.'롤린'은 55%가 반영되는 온라인 음원 점수에서 5500점을 받아 총 6270점으로 1위에 올랐다.1위로 브레이브걸스가 호명되자 멤버들은 깜짝 놀라 손으로 입을 가린 채 말을 잇지 못했다.눈시울이 붉어진 민영은 "사실 저희가 해체 위기에 놓였어서 다시는 무대에 서지 못할 줄 알았는데 이렇게 큰 상을 주셔서 너무 감사드린다"고 소감을 밝혔다.유정은 "남들 다 안 된다고 할 때 끝까지 저희 믿고 기다려주신 용감한형제 대표님 진심으로 감사드린다. 대표님 포함한 저희 회사분들 너무 감사드리고 저희 팬 여러분들, 국군장병 여러분들, 예비역분들, 민방위분들까지 너무 감사드린다"고 말했다.민영은 다시 마이크를 잡고 "우리 멤버들 버텨줘서 고맙다. 부모님들 감사하다"고 전했다.이날 '인기가요' 1위 수상 후 유정은 인스타그램을 통해 "말로 표현할 수가 없다. 진심으로 감사드린다"며 "같이 힘내고 같이 축하하고 같이 축하받아요. 피어레스 진심으로 사랑하고 감사하다"고 팬들에게 인사했다.유나는 인스타그램에 글을 올려 "2주가 어떻게 흘러갔는지. 저에겐 없을 거라 생각했던 이 모든 순간들이 자꾸 저에게 일어나고 있다"며 "정말 감사하다. 안 울다가 음악방송 1위하면 대성통곡할 것 같다 그랬는데 정말 그래버렸다"고 전했다.은지 역시 인스타그램을 통해 "제 인생에서 가수로 1위를 하는 날이, 무대에서 트로피를 받는 날이 올 거라고 정말 생각 못했는데 진짜 꿈꿔왔던 건데"라며 "사실 오늘 후보에만 든 것만으로 너무 행복했다. 1위 진짜 감사하다"고 소감을 밝혔다.