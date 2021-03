가수 제시(Jessi)가 독보적인 콘셉트 소화력을 다시 한번 입증했다.피네이션(P NATION)은 12일 공식 SNS 계정을 통해 제시의 새 디지털 싱글 ‘어떤X (What Type of X)’ 무빙 티저와 네 번째 컴백 티저 이미지를 공개했다.이날 공개된 무빙 티저 속에는 체스 피스를 입에 물고 특유의 압도적인 포스를 뿜어낸 제시의 모습이 담겼다. 여기에 강렬한 전자기타 사운드가 BGM으로 흘러나오며 그의 카리스마를 강조했다.새롭게 공개된 티저 이미지에서는 밝은 오렌지톤 컬러 의상을 입고 화사한 매력을 발산하는 제시의 모습을 볼 수 있다. 앞서 공개한 포토 티저들을 통해 강렬하고 카리스마 넘치는 모습을 주로 선보였던 제시는 이번엔 비비드한 컬러감이 돋보이는 드레스, 꽃 등을 통해 부드러운 여성미도 동시에 발산했다.‘어떤X’는 제시가 약 8개월 만에 발표하는 신보로, 특유의 자신감과 자존감을 솔직하게 표현한 곡이다. 피네이션의 수장 싸이가 제시와 공동 작사, 작곡에 참여했다. 또, ‘눈누난나’를 작곡한 유건형을 비롯해 함께 참여했던 johnjohn, JAE RO 등이 이번 신곡 작업에도 함께했으며, CuzD, 도나(DONNA), SPACE ONE 등이 가세했다.제시의 새 디지털 싱글 ‘어떤X’는 오는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.