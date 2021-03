[스포츠한국 모신정 기자]그룹 블랙핑크의 멤버 로제가 솔로 앨범 'R'(알/이하 'R')을 발매하고 본격 솔로 도전에 나섰다.로제는 12일 낮 12시 솔로 데뷔 앨범 'R' 발매 기념 글로벌 기자간담회를 열고 앨범의 기획 의도와 참여 과정에서 느낀 소감 등을 밝혔다.로제는 이날 기자간담회에서 첫 솔로 앨범을 발매하는 소감에 대해 "아무래도 첫 솔로고 오래 준비한 앨범이기 때문에 많이 떨린다"며 "그동안 준비한 것들을 보여드릴 수 있어서 많이 설렌다"고 밝혔다.로제는 자신의 영문이름 알파벳 첫 자인 'R'로 앨범명을 정한 이유에 대해 "솔로의 출발을 의미해 R로 지었다. 솔로 로제로 처음 대중에게 내 자신을 소개하게 됐다. 가장 솔직한 모습을 담고 싶었다"며 "앨범을 준비하면서 자신을 돌아보는 시간을 가졌다. 음악을 통해 힐링을 하고 배우는 사람이라고 생각했다"고 밝혔다.로제의 첫 솔로 앨범 'R'에는 타이틀곡 '온 더 그라운드'(On The Ground)와 수록곡 '곤'(GONE) 2곡이 담겼다.로제는 첫 싱글에 'On The Ground'와 'GONE' 두 곡을 선정한 이유에 대해 "곡의 녹음을 할 때 운명처럼 다가오는 곡들이 있다. 'GONE'은 2년 전 처음 녹음했다. 그 때 순간이 아직 기억난다"며 "녹음하고 테디 오빠한테 '이 노래 너무 좋다'는 이야기를 들었다. 파일을 받아서 진짜 많이 들었다. 빨리 팬분들꼐 이 노래를 들려드리고 싶더라"고 말했다.이어 'On The Ground'는 몇 개월 전 테디 오빠가 처음 들려주실 때 '이런 노래 어때'라며 오빠가 되게 좋아하는 곡이라고 하시더라. 저도 정말 좋았다"고 말했다.이번 앨범에 수록된 곡들의 작사에 직접 참여한 로제는 가장 기억에 남는 가사에 대해 "'On The Ground'의 프리 코러스 시작 부분 가사의 뜻이 '나는 평생 높은 곳을 향해 일했다. 하지만 내게 가장 필요했던 건 높은 곳이 아니라 낮은 곳에 있었다'라는 내용이다"라며 설명했다.이어 "제 마음도 같았다. 일차원적으로 (가사를) 제 인생에도 매치할수 있더라. 저 또한 연습생 때부터 하루하루 꿈을 향해 달려왔다. 이 가사 내용이 제 모티브 같다. 저 스스로 질문해 볼 때도 있다. 이 내용이 저를 많이 표현해주는 느낌이다. 저 또한 이 가사에서 배운 게 많다"라고 말했다.블랙핑크 멤버들과 항상 함께 활동하다가 솔로로 나선 소감에 대해 "그동안 제가 해야 할 일을 네 명이 같이 했는데 그러면서 배운 게 많다. 같이 활동하며 성장하고 배웠다. 소중한 시간이었다"며 말했다.로제는 이번 앨범에서 중점을 둔 부분에 대해 "솔로 데뷔인만큼 새로운 사운드의 창법을 시도했다. 새로워진 저의 음악적 모습을 보실수 있을 거다"라며 "이번에는 랩하는 모습도 보실수 있다. 안무 또한 한 번도 보지 못한 강렬한 안무를 담았다. 곡의 흐름에 따라 파트별 고민도 많이 했고 안무가들이 스트럭처를 많이 만들었다. 안무의 구성적 부분을 많이 기대해달라. 너무 안무가 마음에 든다"고 전했다.평소 뮤비 등에서 감정 표현이 풍부하기로 유명한 로제는 이번 뮤직비디오에 대해 "제가 좋아하는 장면이 많다. 파이널 컷이 나온지 얼마 안됐는데 일부러 많이 안봤다"며 "뮤비를 볼 때마다 가장 좋아하는 장면이 바뀌는데 스포하기 싫지만 한 장면만 꼽겠다. 제 얼굴이 처음 등장하는 장면이 좋다. 제가 볼 때마다 '헉'하고 숨을 참게된다"고 말했다.로제는 솔로 활동에 나서는 자신을 향한 멤버들의 각각 응원에 대해서도 공개했다. 그는 "멤버들 모두 한 명씩 응원을 해줬다. 제니 언니는 제 강아지 이름으로 된 팔찌도 만들어주며 선물해줬다. 지수 언니는 자기 일처럼 좋아해줬다. 너무 행복하다고 했다. '이번 활동에서 네가 하고 싶은 것 다 해'라고 응원해줬다. 리사도 스태프에게 너무 좋다고 소문내고 다녀주더라"고 말했다.로제는 첫 솔로 앨범을 팬들이 어떻게 기억해주길 바라는지 묻는 질문에 "제 있는 그대로를 솔직하게 소개해드리는 앨범이다. 이번 앨범을 준비하며 많은 것을 깨닫고 공감했다. 팬분들도 공감해주시고 위로받으셨으면 좋겠다. 특히 블링크 분들이 좋아해 주시면 좋겠다"고 말했다.로제는 마무리 인사로 "팬들을 만날 수 없어서 속상했고 모두 힘든 시기를 보내고 계실 거라 생각한다. 빨리 이 힘든 시기가 지나 서로 얼굴을 볼 날이 오면 좋겠다. 모두 건강 잘 챙기시고 힘내달라. 더 멋진 음악인이 돼 보답하겠다"며 안부를 전했다.로제의 솔로 싱글 1집 ‘R’은 로제의 이름 알파벳 첫 글자로 앨범명을 정했다. 솔로 아티스트로서 첫발을 내딛는 그의 또 다른 시작을 뜻한다. 타이틀곡 '온 더 그라운드'(On The Ground)와 수록곡 '곤'(GONE) 2곡이 담긴 앨범이다.타이틀곡 '온 더 그라운드'는 '항상 더 높은 곳을 바라보며 달려왔지만 정작 중요한 가치는 내 안에 있다'는 메시지를 담았다.수록곡 '곤'은 블랙핑크의 라이브스트림 콘서트 '더 쇼'(THE SHOW)에서 첫공개됐던 곡. 이 노래의 티저(ROSE - COMING SOON TEASER) 영상은 현재 5000만 뷰 돌파를 눈앞에 뒀다. 약 33초 분량의 짧은 티저 영상임에도 이처럼 높은 조회 수는 이례적이다.블랙핑크의 데뷔곡부터 함께 해온 YG 더블랙레이블의 대표 프로듀서 TEDDY와 24를 비롯 실력파 해외 싱어송라이터들이 로제의 솔로 앨범 트랙리스트에 이름을 올렸다. 팝스타 저스틴 비버의 프로듀서 중 한 명인 Jorgen Odegard, 해리 스타일스와 할시 등 수많은 아티스트들의 명곡에 힘을 보탰던 Amy Allen 등이 로제를 위해 뭉쳤다.