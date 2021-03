17일 컴백을 앞둔 가수 제시(Jessi)가 의 타이틀 포스터가 공개됐다.피네이션(P NATION)은 지난 10일 공식 SNS 계정을 통해 제시의 새 디지털 싱글 '어떤X (What Type of X)'의 타이틀 포스터를 공개했다.더불어 이날 피네이션 공식 SNS 계정에 '어떤X'의 리릭 포스터 및 영상이 공개되어 궁금증을 고조시켰다. 쇠사슬이 교차되는 화면 속 "내가 어떤 X인 것 같아?"라는 붉은 글귀가 강렬한 메시지를 전하며 여운을 더했다.추가로 공개된 두 번째 컴백 티저 이미지도 시선을 사로잡았다. 전날 공개된 티저를 통해 블루톤으로 당당한 카리스마를 발산했던 제시는 이번에는 민트 컬러로 한층 밝아진 분위기 속 그녀만의 자유로움을 드러냈다.'어떤X'은 싸이가 작사, 작곡에 공동으로 참여했다. 지난해 7월 발매된 제시의 '눈누난나' 작사에 함께 참여하며 강렬하고 중독성 강한 가사를 합작했던 두 사람은 8개월 만에 신곡 '어떤X'로 다시 한번 호흡을 맞췄다. 특히 이번에는 작사 뿐만 아니라 작곡에도 참여하며 더욱 개성 넘치는 유니크한 음악을 들려줄 전망이다.또, 제시의 '눈누난나"를 작곡한 유건형을 비롯해 함께 참여했던 johnjohn, JAE RO 등이 이번 신곡 작업에도 함께하였으며, CuzD, 도나(DONNA), SPACE ONE 등이 가세해 높은 완성도를 기대케 한다.한편, 제시가 8개월 만에 발표하는 새 디지털 싱글 ‘어떤X’는 오는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.