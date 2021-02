그룹 방탄소년단이 미국 유명 음악 방송 'MTV Unplugged'의 특별 회차에 출연해 라이브 공연을 선사했다.방탄소년단은 24일(한국시간) 방송된 'MTV Unplugged Presents: BTS'를 통해 전 세계 팬들을 만났다. 'MTV Unplugged'는 MTV에서 방영하는 저명한 음악 프로그램으로, 어쿠스틱 사운드를 기반으로 하는 라이브 쇼 형식이다.'MTV Unplugged' 특별 회차에 출연한 방탄소년단은 이날 방송에서 지난해 11월 발매한 'BE (Deluxe Edition)'의 타이틀곡 'Life Goes On', 지난해 8월 발표한 디지털 싱글 'Dynamite'를 포함해 총 5곡을 열창했다. 특히, 'BE'의 수록곡 '잠시' 'Blue & Grey'는 방송에서는 처음 공개한 것이어서 더 주목받았다.'잠시'로 라이브 쇼의 문을 연 방탄소년단은 자유분방한 매력으로 시청자들의 흥을 돋웠다. 이어진 'Blue & Grey' 무대는 차분하고 감미로운 분위기가 돋보였다. 방탄소년단은 "'MTV Unplugged'에 출연하게 돼 영광"이라고 밝히며, 노래 소개와 함께 곡 작업 뒷이야기도 공개했다.또한, 방탄소년단은 라이브 밴드 연주에 맞춰 지난해 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 1위를 차지한 'Life Goes On'과 'Dynamite'를 선사했다. 각각 다른 무드로 전 세계 모두에게 위로와 희망의 메시지를 건네는 두 곡을 열창하며 보는 이들의 마음에 온기를 불어넣었다.'MTV Unplugged'에서만 볼 수 있는 특별 무대도 펼쳐졌다. 방탄소년단은 "팬분들을 위한 서프라이즈다. 저희가 이 곡을 듣고 위로를 받아서, 여러분도 위로를 받았으면 하는 마음에 커버를 준비했다"라며 콜드플레이(Coldplay)의 'Fix You'를 열창했다.총 5곡을 모두 다른 색깔로 꾸며 전 세계 시청자들에게 풍성한 볼거리를 선사한 방탄소년단. 'MTV 언플러그드'의 레전드 게스트로 이름을 올렸다.방탄소년단은 'MTV Unplugged Presents: BTS'를 마무리하며 "아미 여러분들이 보고 싶다. 하루 빨리 만났으면 좋겠다"라며 "지금처럼 더 좋은 음악으로 여러분들 곁에 머물고, 2021년에도 위로와 힐링을 드리는 방탄소년단이 되겠다"라고 말했다.