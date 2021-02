배우 서신애가 SNS에 의미심장한 메시지를 남겼다.22일 새벽 서신애는 자신의 인스타그램 스토리를 통해 "None of your excuse"(변명 하지마)라는 문구를 남겼다.이 가운데 수진에 대한 이야기는 없었지만 최근 학폭 논란을 겪고 있는 수진과 중학교 동창이었다는 점, 시의성 등에 의해 수진의 학폭 사실을 추가 폭로한 것이 아니냐는 의견이 대다수다.특히 서신애는 지난 2012년 한 드라마 간담회 자리에서 "시트콤 출연 당시 학교 친구들에게 놀림을 당한 적이 있다. 내가 무언가를 하려고 하면 ‘연예인 납신다’고 장난을 치거나 ‘빵꾸똥꾸’ ‘거지’라고 놀려 슬펐다"라고 과거를 회상한 바 있다.한편, 걸그룹 (여자)아이들 수진은 최근 다수의 누리꾼들로부터 학폭 가해자라는 글에 논란의 중심이 되고있다.