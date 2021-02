▶ 완벽한 음악에 인격까지 갖춘

▶ ‘전인적 인간상’의 전형

▶ 레전드이자 ‘아티스트의 아티스트’

▶ 23차례 그래미 수상…재즈 뮤지션 최고 기록

▶ 가장 애착을 보였던 건 트리오 편성

▶ 거대한 조망력의 화성적 감성

▶ 전통 재즈에서 프리재즈, 재즈록, 현대음악, 뉴에이지까지

▶ 장르 영역을 허무는 다양한 시도

▶ 아티스트 발굴 위해 레이블 설립하기도

▶ 퍼커시브한 피아니즘서 서정주의까지

▶ 카멜레온같은 변화와 매너리즘 모르는 음악성

▶ 타계 직전까지 활발한 투어 활동

▶ 재즈 피아노사의 위대한 스타일리스트

[스포츠한국 조성진 기자]거장은 시간이 지날수록 ‘레전드’로 화자되며 그 품격과 가치를 더한다. 거장, 레전드 중엔 뮤지션 특유의 돌출된 품성으로 숱한 에피소드를 지닌 인물이 적지 않다. 반면 품성(캐릭터)까지 존경받는 거장, 레전드에겐 ‘아티스트의 아티스트’, ‘전인적 인간의 전형’ 등 몇몇 수식어로 극찬과 존경을 표한다.정서/감성 영역의 집약인 예술, 특히 음악이라는 가장 성격 강한 예술의 영역에서 최고의 경지를 보여줌에도 불구하고 품성까지도 타의 모범이 될 정도로 존경받는다면 이건 가히 신의 경지라 할 만큼 위대한 존재랄 수 있다. 칙 코리아(1941~2021)가 바로 그런 위대함의 전형이다.칙 코리아가 지난 9일 향년 79세의 나이로 타계했다.칙 코리아는 상대의 좋은 점을 먼저 보려 했고 질타보다는 웃음과 포용으로 끌어안는 배려/이해/사랑, 그리고 매사 긍정의 마인드로 음악과 삶을 견지했다. 자신이 이끄는 밴드에서도 그는 ‘지시(리더)-보조(사이드맨)’ 관계가 아니라 언제나 그들의 의견을 주의깊게 들으려 했고 그들 각자가 지닌 역량이 최고조로 발휘될 수 있게끔 후원자로서도 열심이었다. 그간 칙 코리아를 거친 뮤지션들이 많지만 그에 대한 부정적인 평가를 하는 사람을 찾기 힘들다는 게 이를 잘 말해준다.음악적으로도 칙 코리아는 언제나 최고의 경지를 보여줬다. 비밥에서 프리재즈, 재즈퓨전, 현대 클래식에 이르기까지 여러 영역을 넘나들며 음악 장르의 ‘경계 파괴’를 서슴지 않았다.그는 벨라 바르톡 방식으로 피아노 솔로 미니어처를 작곡하고 연주하거나 심포니 오케스트라와 현악4중주를 작곡하고 편곡할 수 있었다. 초기엔 스탄 게츠, 사라본 등과 함께 연주했지만 본격적으로 알려지기 시작한 건 마일스 데이비스의 사이드맨으로서 함께 하면서다.67년의 솔로앨범부터 68년 피아노 트리오, 그리고 이후 리턴 투 포에버라는 세기의 명 재즈퓨전 밴드에서 듀오 등등 다양한 편성에 이르기까지 그는 연주자가 할 수 있는 거의 모든 편성을 오가며 맹활약했다. 칙 코리아 일렉트릭 밴드(Elektric Band)와 어쿠스틱 밴드(Akoustic Band)로 또 다른 지평을 열기도 했다.하지만 칙 코리아가 자신의 모든 음악적 모험에서 가장 좋아했던 형식은 전통적인 재즈 트리오였다. 미로슬라프 비투스(베이스), 로이 헤인즈(드럼)와 함께 한 68년 작 [Now He Sings, Now He Sobs]에서 칙 코리아는 얼마만큼 피아노 트리오 형식을 사랑하고 숭배했으며 또한 그 편성의 가능성을 얼마나 대담하게 확장하려고 했나 극명하게 보여준다.2001년 그는 한 인터뷰에서 “피아노보다 드럼을 통해 음악, 특히 재즈를 더 많이 들었다”며 “리듬이 어떻게 움직이는지, 모션이 어떻게 흘러가는지, 춤이 어떻게 흘러가는지, 그루브가 어떤 느낌인지, 다른 일이 일어나기 전에 그것을 먼저 의식하는 편”이라고 말했다. 그만큼 칙 코리아에겐 언제나 멜로디만큼 리듬도 중요했던 것이다.재즈와 재즈퓨전의 선구적 작업에서 이후 월드뮤직과 플라멩코에 이르기까지 그는 재즈의 경계를 크게 확장하고 새 지평을 열었다.그간 대중음악사, 특히 재즈 피아노사에 길이 남을 명연주자는 적지 않다. 그 가운데에서도 칙 코리아란 존재는 가장 독특하고 스타일리쉬하다. 선명하고 날카로운 피아노 사운드, 전통 재즈/모덜 어프로치에 록, 각종 지역에 특화된 멜로디와 리듬의 결합, 거기에 인상파와 현대음악을 혼합함은 물론, 때론 타악기에 버금갈 정도로 열정적이고 그루브 강한 퍼커시브 피아노 연주는 독보적이었다. 리드미컬 피아니즘의 정수이자 폭넓게 조망하는 거대한 화성악의 조합까지 그가 이룬 음악적 성과는 가장 전문적인 영역과 가장 대중적인 영역이란 두 마리의 토끼를 완벽하게 잡은 대표적인 사례다. 그리고 그래미 어워드 기록이 이를 증명한다.칙 코리아는 거의 50년간 그래미 어워즈와 함께 할 만큼 그래미와 인연이 깊다. 그는 23개의 그래미상을 수상했는데, 이것은 재즈 뮤지션 중 최고 기록이다. 불멸의 재즈 레전드인 마일스 데이비스의 경우 무려 32차례나 그래미에 노미네이트됐지만 정작 수상은 8회에 불과하다. 퀸시 존스의 경우 칙 코리아보다 그래미 기록이 더 많지만 그의 경우 재즈를 포함한 다양한 영역에서 수상했다. 재즈만을 놓고 본다면 퀸시 존스의 그래미 수상은 18회다. 오로지 재즈만으로 기록한 칙 코리아의 이러한 그래미 수상에 필적할 수 있는 인물은 지휘자 게오르그 솔티(31회)와 피에르 불레즈(26회), 위대한 피아니스트 블라디미르 호로비츠(25회), 그리고 영화음악 거장 존 윌리엄스(25회) 정도다.여기에 더해 칙 코리아는 오는 3월 14일로 예정된 제63회 그래미 어워드에서 ‘베스트 재즈 솔로’(All Blues), ‘베스트 재즈 인스트루멘틀 앨범’(Trilogy 2) 등으로 두 번이나 더 후보에 올라 있다. 23개에서 25개의 그래미 수상으로 기록이 바뀔 가능성이 있다는 것이다. 아니 가능성이 매우 높아 보인다. 이것은 ‘솔로’와 ‘트리오’ 영역이 그가 애정을 다해 평생을 바친 분야이기 때문이다.칙 코리아는 또한 재즈사의 가장 위대한 고전 중 하나로 남을 ‘Spain’을 비롯해 ‘Song to John’, ‘La Piesta’ 등등 많은 명작을 쓴 위대한 작곡가이기도 하다.마일스 데이비스가 사이드맨 픽업에 탁월한 안목을 갖추었듯이 칙 코리아 역시 당대의 연주자는 물론 걸출한 역량의 신인까지도 적극 픽업해 협연했다. 알 디 메올라, 빌 코노스, 얼 크루, 프랭크 갬발리, 스캇 헨더슨, 찰스 알투라, 스탠리 클락(클라크), 빅터 우튼, 헤드리안 페로우(Hadrien Feraud), 레니 화이트, 스티브 갯을 비롯한 많은 기타-베이스-드러머에서 크리스찬 맥브라이드와 브라이언 블레이드 구성의 트리오까지 그의 라인업은 언제나 빛나는 행보의 존재감이었다.71년에 그는 Piano Improvisations Vols 1 & 2란 두 장의 앨범을 발매했다. 이것은 4년 후 키스 자렛이 비슷한 접근 방식으로 유명해지기 전의 서정적인 솔로 피아노 사운드를 탐구한 대표적인 사례로 기억된다.84년엔 현대음악 작곡가 벨라 바르톡 영향을 받은 [Children 's Songs]로, 자발적 직관과 균형이 빛나는 사운드를 선보이기도 했다.뮤지션으로서의 활동 이외에도 칙 코리아는 92년 자신의 앨범 발매 및 새로운 아티스트를 소개하기 위해 스트레치 레코드(Stretch Records)를 설립했다. 밥 버그, 데이브 웨클, 에디 고메즈, 존 패티투치, 버드 파웰 등의 앨범이 모두 이 레이블에서 발매됐다. 그러나 스트레치 레코드는 97년 콩코드 레코드에 편입되며 막을 내리게 된다.2000년대로 들어와 칙 코리아는 오랜 동료들과 재결합 및 새로운 클래식 재즈 트리오 활동을 병행해 갔다. 2013년 앨범 [The Vigil]은 그의 초기 퓨전그룹의 생생한 에너지와 어쿠스틱 스타일의 1:1 대화형 재즈 임프로바이제이션 등이 혼합된 작품이다. 명 드러머 로이 헤인즈의 손자 마커스 길모어, 색소폰/플루트/베이스 클라리넷의 혁신가 팀 갈랜드, 각종 탁월한 피킹과 고난도 스킬에 빛나는 무서운 연주력의 기타리스트 찰스 알투라, 20대 초반부터 주목받은 프랑스 출신의 베이시스트 헤드리안 페로우 등의 정규 라인업 외에 베이스의 전설 스탠리 클락, 존 콜트레인의 아들인 라비 콜트레인(색소폰), 그리고 아네 게일 모란 등이 게스트로 참여해 화제가 되기도 했다.2011년 70세의 나이에 뉴욕 블루노트 클럽에서 한 달 동안 장편 다큐멘터리와 박스세트 ‘ The Musician : Live at the Blue Note Jazz’를 작업했다.2019년엔 스페인 하트 밴드와 함께 라틴재즈 앨범 [Antidote]를 발표했으며, 크리스찬 맥브라이드(베이스), 브라이언 블레이드(드럼) 라인업의 트리오 앨범 [Trilogy 2]도 발매했다.2020년에 발매된 ‘Plays’는 결국 그의 유작이 됐다. 이 앨범은 미국과 유럽의 콘서트에서 솔로 녹음을 수집하고 모차르트에서 쇼팽 ‘프렐류드’, 셀로니어스 몽크, 카를로스 조빔, 스티비 원더에 이르기까지 다양한 작곡가의 곡을 해석한 게 돋보인다. 클래식 음악에서 팝 스탠더드 및 재즈 간의 구분을 허물고 재즈의 형태에 대한 청사진을 제공한다.칙 코리아는 1972년 2살 연하의 보컬/건반 연주자 게일 모란(77)과 결혼했다. 게일 모란은 70년대 중반 마하비슈누 오케스트라에서 활동하며 [Apocalypse](74), [Visions of the Emerald Beyond](75) 등의 명반에 참여했고 리턴 투 포에버 [Musicmagic] 및 칙 코리아의 몇몇 솔로앨범에서도 이름을 볼 수 있다. 또한 이연걸·제이슨 스타뎀 주연의 영화 ‘워’ 사운드트랙 제작에도 관여했다.칙 코리아는 타계 얼마 전까지 지속적으로 북미 및 해외 투어를 할 정도로 건강에 이상이 없어 보여 사망 소식은 더욱 큰 충격을 주었다.존 메이어는 “그는 지금까지 함께 연주했던 뮤지션 중 최고의 즉흥 연주자였다”고 했다.생전 칙 코리아와 미국 현지에서 네 차례나 함께 했던 기타리스트 김세황은 칙 코리아에 대해 이렇게 회상했다.“칙 코리아와 처음 만났을 때 생각했던 것보다 키가 커서 좀 놀랐어요. 70대의 나이임에도 전혀 허리가 구부러지지 않았고 마치 50대 초반 정도의 외모로 보일 만큼 에너지도 넘쳤습니다. 항상 웃는 모습, 매사 기쁨을 주는 말을 자주 하고, 코로나로 인해 2020년 랜선 공연차 함께 리허설을 할 때도 마치 아주 친절한 동네 형 같은 느낌으로 후배들을 대했어요. 배려와 포용력이 대단할 뿐 아니라 너무 여유가 많아 보였죠. 칙 코리아를 ‘여유의 바다’라고 표현하고 싶습니다. 남들이 자신의 역량을 펼칠 수 있는 장을 만들어 주는 타입이죠.”김세황은 또한 “2020년 초 LA 그래미극장 공연에서 칙 코리아는 79세라는 나이라고 믿을 수 없을 만큼 열연을 펼쳤습니다. 기타를 예를 든다면 전성기 때 잉베이 맘스틴의 현란하고 정확한 손가락만큼이나 대단한 열연이었고 이전보다 오히려 연주가 더 탁월하다는 느낌을 받을 정도였습니다. 레가토, 슬러 등등 그가 구사하는 것들은 전혀 다른 차원의 연주 스킬과 감성, 표현력이죠. 미국에도 ‘존경과 예의’가 매우 강하게 자리 잡고 있다는 걸 그분 주변을 보며 느낄 수 있었어요. 칙 코리아는 예술가의 모든 덕목을 지닌 ‘무조건 100점’의 캐릭터이자 미국 대중음악사의 신”이라고 덧붙였다.드러머 김승호(아이유 밴드)는 “칙 코리아는 모든 드러머가 꼭 한번은 연주해보고 싶은 뮤지션”이라며 “개인적으론 일렉트릭밴드 시절의 음악을 특히 많이 들었는데, 특히 리듬·화성 등 드러머들이 접근하기 힘든 걸 많이 시도했다”고 기자에게 전했다.베이시스트 서영도는 “칙 코리아가 롤 모델이 아닌 뮤지션이 있을까요? 그 음악들, 그의 프로젝트 밴드들, 아방가르드부터 팝까지 수많은 협연들…그 음악들을 놀라운 균형으로 유지해가는 모습들. 그가 평생을 통해 보여준 넘치는 에너지는 어떻게 곡을 쓰고 그 곡을 누구와 프로젝트를 할 것인가, 또 그 각각의 프로젝트를 어떻게 이끌어 나갈 것인가 등등 뮤지션이 가져야 할 모든 것에 나타나고 있습니다”라며 “칙 코리아 일렉트릭 밴드 앨범은 내 음악 인생을 결정짓게 할 만큼 충격을 줬는데, 처음 접한 90년대 초반부터 일렉트릭밴드 앨범은 내겐 교과서였고 카피가 불가능한 그의 화성이나 리듬은 언제나 벽처럼 느껴졌어요. 재즈클럽에서 연주를 시작할 무렵 늘 도전정신으로 ‘Humpty Dumpty’를 매일 연주했었고 그의 이름이 들어간 앨범은 닥치는 대로 모아서 듣기 시작했습니다”라고 했다.서영도는 또한 “외국에 나갈 때도 언제나 서점에서 그의 악보집을 샀고 지금도 그 악보들은 내 아이디어가 막힐 때나 화성에 대해 궁금할 때 언제나 꺼내볼 수 있게 책꽂이에 보관 중”이라고 덧붙였다.기타리스트 박주원은 “허비 행콕이 일렉트릭 스타일에서 두각을 보였고 키스 자렛이 어쿠스틱 재즈 타입에서 돋보였다면 칙 코리아는 좀 더 라틴 기반의 리드믹한 사운드가 강점”이었다며 “그의 많은 명곡 중에서도 특히 ‘Spain’과 ‘La Piesta’를 애청하고 즐겨 연주하는데 특히 ‘Spain’은 좀 더 플라멩코적인 느낌의 결이 다른 사운드 같다”고 말했다. 또한 박주원은 “칙 코리아를 거쳐간 명 기타리스트 중에서 개인적으론 알 디 메올라에 애착이 간다”고 덧붙였다.칙 코리아 내한 때 방송에서 그와 함께 연주했던 피아니스트 김광민은 “스페인의 감성 스타일을 음악 전반에 많이 가져온 칙 코리아는 뭐라 말할 수 없을 만큼 훌륭한, 진짜 어마어마한 존재”라며 비통해 했다.