[스포츠한국 김두연 기자] 가수 청하가 건강을 완전히 회복하고 가요계에 컴백했다. 이전보다 더욱더 당차고 매력적인 변화를 시도하며 또 한번의 성장을 이룰수 있을지 주목된다.15일 청하는 첫 번째 정규앨범 'Querencia (케렌시아)' 발매 기념 온라인 쇼케이스를 진행했다. 이번 앨범명인 'Querencia'는 스페인어로 안식처를 뜻한다. 청하가 지치고 힘든 요즘과 같은 시기에 앨범 속 21개 트랙을 통해 팬들과 대중에게 어떤 안식처의 의미를 선사할지 기대가 모아지고 있는 것.10개월 전부터 이미 앨범명을 정했었다는 청하는 "굉장히 오래 기다렸다. 오늘 발매를 앞두고 며칠 잠도 잘 못 이뤘다. 실감이 안 나더라"며 "이번 앨범을 한 마디로 표현하자면 앨범명대로 안식처다. 준비 과정에서 '안심이 된다'는 마음을 온전히 느낄 수 있었다. 무대는 줄었지만 선공개곡을 공개하면서 팬들에게 즐거움을 줄 수 있어서 기뻤다"고 돌아봤다.이번 앨범은 첫 정규앨범인 만큼 다양하고 많은 수록곡이 준비돼 있다. 타이틀곡 'Bicycle'은 강렬한 퍼즈 기타의 도입부와 함께 전개되는 R&B 팝-트랩 사운드의 곡으로 청하가 직접 작사에 참여했다. 선공개곡으로 발매됐던 ‘Stay Tonight (스테이 투나잇)’, ‘Dream of You (드림 오브 유) (with R3HAB)’, ‘PLAY (플레이) (Feat. 창모)’, ‘X (걸어온 길에 꽃밭 따윈 없었죠)’를 비롯해 백예린, 콜드, 구아이나와의 협업으로 완성한 곡과 청하가 직접 작사·작곡한 팬송도 담겼다.이에 대해 청하는 "작사 작곡하는 것이 낯설면서도 재밌다. 'Bicycle'은 감정을 어떻게 잘 전달할지에 중점을 두고 작업했고 녹음도 새로웠다. 처음으로 시도하는 듯한 느낌의 곡"이라며 "팬송인 '별하랑'은 써내려가면서 너무 고마운 마음에 주책맞게 눈물을 흘리기도 했다. '프로듀스101'에 출연하기 전 우울했던 시간부터 지금까지의 이야기를 써내려간 곡"이라며 애정을 드러냈다.청하는 특히 앨범이 가지는 의미에 대해 다시 한 번 강조했다. 청하는 "우리가 원치않는 휴식을 가지고 있다. 굉장히 블루(우울)한 시간을 가지고 있지 않나. 그러한 시간들을 저의 음악으로, 3분이라도 그런 생각을 하지 않고 예전 좋은 추억이나 재미있는 생각을 하셨으면 좋겠다는 마음이 담겨있다"고 바랐다.자신 또한 최근 코로나19 확진 판정으로 인한 일상의 소중함을 느꼈을 터. 이에 대해 "격리 기간 동안 감사한 것들을 많이 생각하면서 지냈다. 다행히 확진자라는 것을 알았기 때문에 돌아다니지 않았고 잘 격리해서 완치 판정을 받았다"며 "무증상 확진자라 하나도 안 아팠고 열도 한 번 안 났다. 그래서 더 무섭다는 생각도 했고 감사하다는 생각도 했다"며 "건강하게 활동하는 모습도 보여드리고 싶다. 건강하고 당차게 이번 앨범 활동을 마무리하고 싶다"고 덧붙였다.한편, 청하의 21개 트랙 전곡 음원은 15일 오후 6시부터 감상할 수 있다.