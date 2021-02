[스포츠한국 조은애 기자] 살아있는 거장 왕가위 감독 작품 11편을 극장에서 다시 만난다.CGV는 'All About Wong Karwai: 왕가위 특별전 시즌2'를 진행한다고 4일 밝혔다. 지난해 6월에 왕가위가 프로듀서로 참여했던 6개 작품을 상영한 'All about 왕가위 : 프로듀서 왕가위'에 이어 이번 특별전에서는 그가 연출한 작품 11편을 모아 선보인다. 왕가위 감독은 1990년대부터 2000년 초반까지 독특한 감성과 특유의 영상미학으로 전 세계적으로 '왕가위 스타일'의 신드롬을 일으키며 인기를 얻었다.11일부터 상영되는 작품은 ‘열혈남아(1988)’, ‘아비정전(1990)’, ‘중경삼림(1994)’, ‘타락천사(1995)’, ‘해피 투게더(1997)’, ‘부에노스 아이레스 제로 디그리(1999)’, ‘화양연화(2000)’, ‘2046(2004)’, ‘에로스: 왕가위 감독 특별판(2004)’, ‘동사서독 리덕스(2008)’, ‘일대종사(2013)’ 등이다.특히, 영화 ‘중경삼림’, ‘타락천사’, ‘해피투게더’, 화양연화’, ‘2046’ 5편은 4K 디지털 리마스터링을 통해 업그레이드된 버전으로 상영돼 관객들은 보다 밝고 선명한 화질의 영화를 관람할 수 있다.이번 특별전에는 관객들을 위한 다양한 이벤트도 마련되어 있다. 먼저, ‘해피 투게더’ 더 스페셜 패키지 판매를 한다. 영화 티켓과 배지, 스틸 엽서 3종 세트를 1만 6천원에 구입할 수 있다. ‘중경삼림’ 관람객 전원에게는 스페셜 포스터(A3)를 소진 시까지 증정한다.아트하우스 클럽 아티스트 등급 고객이라면 스페셜 렌티큘러 포스터를 받을 수 있다. 전국 CGV아트하우스 전용관 및 CGV 명동 3,4관과 CGV대구현대 2관에서 왕가위 특별전의 상영작을 유료 관람 후 매표소에서 인증하면 참여 가능하다.또한 아트하우스 클럽 회원에게는 이번 특별전 상영작을 3천원 할인 받을 수 있는 할인쿠폰을 증정한다. 다양한 이벤트가 진행돼 이번 특별전은 많은 마니아들의 주목을 받을 것으로 기대된다.전국 40개 CGV에서 진행되는 'All About Wong Karwai: 왕가위 특별전 시즌2'의 자세한 이벤트 정보와 예매는 CGV 홈페이지와 모바일 앱에서 확인 가능하다.CGV 김홍민 편성전략팀장은 “90년대 문화 아이콘이라 할 수 있는 왕가위 감독 작품을 선보일 수 있게 돼 기쁘다”며 “이번 특별전을 통해 2021년에도 통하는 스타일리시한 왕가위 감독의 세계를 많은 관객들이 함께 느끼셨으면 한다“고 말했다.