▶ ‘House of the Rising Sun’ 기타 리프 작곡/연주

▶ 향년 77세로 타계

▶ 평생 ‘스키플 기타’에 매진

▶ ‘로큰롤 명예의 전당’, ‘할리우드 명예의 전당’ 입성

▶ 전성 시절 푸터라마, 그레치, 리켄베커 기타 애용

▶ 후반엔 마틴 12현, 길드 어쿠스틱 선호

[스포츠한국 조성진 기자] 영국의 애니멀스(The Animals)가 1964년에 발표한 ‘The House of the Rising Sun’은 팝 음악사에 길이 남을 명곡이다. 짙은 호소력의 보컬과 멋진 기타 인트로는 처음 들을 때부터 깊은 인상을 남겨 그간 영화/드라마 배경음악으로 자주 사용됐을 정도다.‘The House of the Rising Sun’은 원래 미국의 민요였다. 하지만 애니멀스의 키보디스트 앨런 프라이스의 편곡 및 기타리스트 힐튼 발렌타인(Hilton Valentein)이 기타 인트로/리프를 추가하며 새롭게 탄생시켰다.이 곡은 또한 기타 입문자에겐 ‘이루어질 수 없는 사랑’이나 ‘(약식)로망스’ 만큼 당시 기타를 배우던 세대에게 필수 카피 곡으로 유명했는데 특히 초보용 ‘피킹 스트로크’ 연습곡으로 인기였다.명곡 ‘The House of the Rising Sun’의 기타 리프를 만든 장본인이자 애니멀스의 창립 멤버 겸 기타리스트 힐턴 발렌타인이 지난 1월 29일 향년 77세의 나이로 타계했다.힐튼 발렌타인의 타계 소식은 미국의 레이블 ‘Abkco’가 소셜미디어를 통해 처음 알렸다. 발렌타인의 사망 원인은 아직 밝혀지지 않았다.평생을 ‘스키플’ 기타 연주에 바친 힐턴 발렌타인은 1943년 영국 노스쉴드에서 태어났다. 13세 때부터 기타 연주를 시작했고 고교에서 헤퍼스(The Heppers)라는 스키플 밴드를 결성해 활동했다. 헤퍼스는 와일드캐츠(Wildcats)로 명칭이 바뀌며 로큰롤 밴드로서 안정감을 찾아갔다. 이때부터 발렌타인은 푸터라마(Futurama) III 일렉트릭 기타로 거친 로큰롤 연주로 명성을 얻게 된다. 그는 지미 헨드릭스 이전에 이미 무대에서 각종 과격하고 파격적인 스테이지를 펼치며 기타리스트로서 주목받은 것이다.63년에 그는 에릭 버든(리드보컬), 채스 챈들러(베이스), 앨런 프라이스(건반), 존 스틸(드럼)과 함께 애니멀스를 출범시키고 이듬해 ‘The House Of The Rising Sun’을 발표한다. 이 곡은 영국과 미국, 캐나다, 프랑스 등지에서 차트 1위를 차지했고 65년에 공개한 ‘Don't Let Me Be Misunderstood’와 함께 애니멀스의 대표작으로 평가받고 있다.그러나 발렌타인은 애니멀스가 최고 전성기를 구가하던 66년 밴드를 탈퇴한다. 솔로 아티스트로서의 포부 때문이었다. 그리고 69년 캐피톨 레코드에서 첫 솔로앨범 ‘All in Your Head’를 발매했다. 이후 그는 애니멀스에 재가입/탈퇴 등으로 화제가 끊이질 않았다. 이후 발렌타인은 94년 애니멀스와 함께 ‘로큰롤 명예의 전당’에 입성했고 2001년엔 할리우드 명예의 전당에도 이름을 올렸다.발렌타인은 인생 후반기에 본격 스키플 음악으로 돌아왔다. 스키플독(Skiffledog)이란 밴드를 결성하고 2장의 앨범을 발매했고 2007~8년엔 옛 동료 에릭 버든과 투어를 함께 했다. 2011년엔 ‘빅 보이 피트’와 ‘Merry Skifflemas’라는 크리스마스 앨범을 레코딩하기도 했다.힐튼 발렌타인은 전성 시절 푸터라마(Futurama) III, 번즈(Burns) 비브라 아티스트(60년), 그레치(Gretsch) 테네시안(62년), 리켄베커(Rickenbacker) 로즈 모리스(64년), 펜더(Fender) 텔레캐스터(66년) 등 여러 기타 모델을 사용했다. 앰프는 셀머(Selmer) 제품을 애용했다.푸터라마 III는 그가 와일드캐츠 때부터 사용해 애니멀스 초기까지 연주하다가 이후 애니멀스의 로드매니저에게 선물로 줬다. 번즈 비브라 아티스트 기타는 그가 61년에 구입해 잠깐 연주하던 모델이다.그레치 테네시안 기타는 62년 초에 구입한 것으로 ‘House of The Rising Sun’을 포함해 애니멀스에서 이 기타를 계속 사용했다.말년의 그는 12현 마틴(Martin) 기타를 비롯해 길드(Guild) 등 어쿠스틱 기타에도 각별한 애정을 보였다.