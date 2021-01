[스포츠한국 김두연 기자] 블랙핑크가 전세계 팬들에게 에너지 가득한 선물을 건넸다. 1년이 넘는 공백 때문이었을까. 한층 단단해지고 성숙해진 모습으로 각자의 공간 속 블링크들의 마음을 사로잡았다.31일 블랙핑크는 오후 유튜브를 통해 진행된 첫 라이브스트림 콘서트 'YG PALM STAGE - 2021 BLACKPINK: THE SHOW'를 진행했다.콘서트의 포문을 연 곡은 'KILL THIS LOVE' 'CRAZY OVER YOU' 'HOW YOU LIKE THAT'로 임팩트 강한 곡들을 연이어 선보이며 화려하게 장식했다. 블랙핑크는 무대 이후 가쁜 숨을 내쉬며 "1년 만에 무대에서 블링크 분들을 만날 수 있다고 생각하니 너무 설레고 떨린다. 오늘 무대 끝까지 재미있게 즐겨달라"며 인사를 건넸다.이어 'DON'T KNOW WHAT TO DO' '불장난' 'LOVESICK GIRLS'로 팬들과 호흡한 블랙핑크는 멤버별 무대로 각자의 매력을 과시했다. 지수는 Tove Lo의 'Habits'를 선곡해 인어공주와 같은 비주얼로 무대를 장악했다. Doja Cat의 'Say So'를 선곡한 리사는 브레이크댄스까지 선보이며 강렬한 카리스마를 보였다.다음 솔로 무대는 제니였다. 제니는 자신의 첫 솔로곡이기도 한 'SOLO'의 오리엔탈 편곡 버전으로 동양적 아름다움을 표현했다. 원곡과 다른 영어 랩 파트와 댄스도 추가됐다. 이어 이번 공연을 기다리는 이유 중 하나이기도 했던 로제의 첫 솔로앨범 수록곡이 최초 공개됐다. 서브 타이틀곡인 'GONE'으로 무대에 오른 로제는 호소력 짙은 보이스로 그네에 앉아 열창했다.기세를 올린 블랙핑크는 'PRETTY SAVAGE' '뚜두뚜두' '휘파람' '마지막처럼' 붐바야'까지 국내외 팬들에게 큰 사랑을 받은 히트곡들을 연속해서 선보였고, 피날레를 장식한 곡은 'FOREVER YOUNG'으로 아쉬운 작별을 고했다.블랙핑크는 "전 세계의 모든 분들에게 선물같은 공연이 됐길 바란다. 콘서트를 준비하면서 예기치못한 상황상 조금 늦게 만나게 됐지만, 너무 즐거웠다. 이 공연을 보는 동안 에너지와 좋은 기운을 많이 받아갔으면 좋겠다. 항상 응원해주셔서 감사하다"라는 소감으로 아쉬움을 달랬다.한편, 블랙핑크의 첫 라이브스트림 콘서트 'THE SHOW'는 블랙핑크의 첫 온라인 콘서트이자 지난해 4대륙 23개 도시 32회 공연으로 성황리에 마무리된 월드투어 이후 약 1년 5개월 만이다.