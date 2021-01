걸그룹 블랙핑크가 리사와 지수의 솔로곡 무대를 자평했다.31일 블랙핑크는 오후 유튜브를 통해 진행된 첫 라이브스트림 콘서트 'YG PALM STAGE - 2021 BLACKPINK: THE SHOW'를 진행했다.이날 블랙핑크 제니는 지수와 리사의 솔로 무대 이후 "리욘세와 인어공주 같았다"라고 감탄을 드러냈다. 이날 리사는 Doja Cat의 'Say So'를, 지수는 Tove Lo의 'Habits'로 솔로 무대를 꾸민 바.로제 또한 "지수 언니 너무 예뻤다. 울 뻔 했다. 리사도 너무 멋졌다"고 엄지를 치켜세웠다.한편, 블랙핑크의 첫 라이브스트림 콘서트 'THE SHOW'는 블랙핑크의 첫 온라인 콘서트이자 지난해 4대륙 23개 도시 32회 공연으로 성황리에 마무리된 월드투어 이후 약 1년 5개월 만이다.