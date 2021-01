걸그룹 블랙핑크가 온라인 콘서트 'THE SHOW'에 대한 소감을 전했다.31일 블랙핑크는 오후 유튜브를 통해 진행된 첫 라이브스트림 콘서트 'YG PALM STAGE - 2021 BLACKPINK: THE SHOW'를 진행했다.이날 두 곡으로 오프닝을 연 블랙핑크는 "'THE SHOW'에 오신 걸 환영한다. 세계 모든 블링크 여러분들 환영합니다. 너무 보고 싶었어요"라며 팬클럽을 향한 애정을 드러냈다.이어 "1년 만에 콘서트 무대에 서서 블링크를 만난다는 생각에 너무 떨리고 설렌다. 열심히 해서 좋은 무대 보여드리겠습니다. 끝까지 함께 즐겨주세요"라고 손하트 포즈를 선보였다.그러면서 'How You Like That' 무대로 'THE SHOW'의 열기를 더해 눈길을 끌었다.한편 블랙핑크의 첫 라이브스트림 콘서트 'THE SHOW'는 블랙핑크의 첫 온라인 콘서트이자 지난해 4대륙 23개 도시 32회 공연으로 성황리에 마무리된 월드투어 이후 약 1년 5개월 만이다.