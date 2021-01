트와이스가 미국 시사주간지 타임(TIME)을 통해 전 세계 팬들에게 따뜻한 위로를 전했다.트와이스는 오늘(29일) 오전 9시(이하 한국 시간 기준) 온라인으로 중계된 '타임100 톡스'(TIME100 Talks)에서 정규 2집 'Eyes wide open'(아이즈 와이드 오픈)의 수록곡 'DEPEND ON YOU'(디펜드 온 유)를 가창하고 뜻깊은 메시지를 보냈다.'타임100 톡스'는 타임지가 각 분야의 리더들과 글로벌 문제의 해결책을 논의하는 라이브 이벤트 시리즈로, 이번 행사에는 트립 닷컴의 CEO JANE SUN, 배우이자 유니세프 캐나다 앰배서더 SIMU LIU, 그린 먼데이와 옴니푸드의 설립자 겸 CEO DAVID YEUNG이 자리를 빛냈다.트와이스는 아티스트로서 초청 받아 '타임100 톡스'의 클로징 무대를 장식하며 글로벌 시청자들의 눈과 귀를 사로잡았다. 여기서 가창한 'DEPEND ON YOU'는 나연이 작사를 맡은 곡으로 공허하고 불안한 마음이 들 때 위로받길 바라는 마음을 담았다. 멤버들은 싱그러운 꽃과 초록 나무들에 둘러싸여 만개한 미모를 자랑했고, 감미롭고 달콤한 음색으로 보는 이들의 마음을 어루만졌다.멤버들은 "'타임100 톡스' 덕분에 전 세계에 계신 여러분께 메시지를 전할 수 있는 자리가 마련됐다. 정말 감사하다"고 밝혔다. 이어 "평범한 일상을 되돌리고 더 밝은 날을 되찾기 위해 고생하고 계신 많은 분들께 감사의 말씀을 드린다. 저희가 할 수 있는 역할인 긍정적 에너지를 불어넣는 것에 열심히 임하고자 한다. 트와이스의 음악이 많은 분들의 일상에 기쁨과 희망이 되기를 바란다"라며 진심 어린 응원의 말을 건넸다.최근 트와이스는 'K팝 대표 걸그룹'으로서 꾸준한 글로벌 영향력을 뽐내고 있다. 두 번째 정규 음반 'Eyes wide open'은 지난 22일 중국 QQ뮤직이 발표한 '2020 QQ뮤직 연말차트'(2020 QQ MUSIC Year-End Charts)의 '2020 톱 앨범'(2020 TOP ALBUMS)에 선정됐다.또한 미국 타임이 꼽은 '2020년 K-POP을 대표한 노래&앨범'(The Songs and Albums That Defined K-Pop's Monumental Year in 2020) 중 앨범 부문에 이름을 올리며 높은 인기를 자랑했고, 해외 32개 지역 아이튠즈 앨범 차트 1위를 차지하며 팀 자체 최고 기록을 경신했다. 타이틀곡 'I CAN’T STOP ME'(아이 캔트 스톱 미) 뮤직비디오는 공개 약 77일 만에 유튜브 2억 뷰를 돌파해 그룹 자체 최단 기록을 경신하는 등 전 세계 팬들의 큰 호응을 받았다.