가수 아이유가 신곡 ‘셀러브리티(Celebrity)’ 발매와 동시에 음원차트 1위를 휩쓸었다.지난 27일 공개된 아이유 신곡 ‘셀러브리티’는 발매되자마자 지니 뮤직, 벅스 등 주요 음원차트 1위는 물론, 최근 개편된 멜론 24Hits 차트에 단시간 내 진입했다. 28일 오전 8시 기준 여전히 음원차트에서 1위를 차지하고 있다.더불어 이번 신곡은 아이튠즈 송 차트 6개국에서도 1위를 기록하면서 해외 팬들의 뜨거운 인기도 실감케 했다.아이유의 ‘셀러브리티’는 지난해 5월 디지털 싱글 ‘에잇’ 발매 이후 8개월 여 만에 선보인 신곡이다. 화려하고 컬러풀한 색감을 활용한 다양한 스타일링의 콘셉트 티저를 선보이며 음원 발매 전부터 큰 화제를 모았다.‘셀러브리티’는 트로피컬 하우스가 가미된 일렉트로닉 팝 장르로, 기존 아이유의 음악에서 찾아볼 수 없었던 신디사이저 사운드와 오토튠으로 구성된 훅이 경쾌한 느낌을 선사한다. 또한, 히트곡 메이커로 유명한 라이언전과 그의 크루인 클로이 라티머(Chloe Latimer)가 작곡했으며 아이유가 함께 참여해 완성도를 높였다.특히 "잊지마 넌 흐린 어둠 사이 / 왼손으로 그린 별 하나 / 보이니 그 유일함이 얼마나 아름다운지 말야 / you are my celebrity" 등의 따뜻하고 감성적인 가사가 돋보인다.아이유는 이번 신곡에 대해 “듣는 이들에게 공감과 위로가 될 수 있도록 어느 때보다 공들여 작업했다”고 발매 소감을 전했다.한편, 아이유는 지난 2017년 정규 4집 ‘팔레트’ 이후 4년 만에 정규 5집 앨범을 준비 중이다.