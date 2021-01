로제의 솔로곡 티저가 공개됐다.YG엔터테인먼트는 26일 공식 블로그에 'ROSE - COMING SOON TEASER'라는 제목으로 로제의 솔로곡 티저 영상을 처음으로 공개했다.오는 1월 31일 개최되는 블랙핑크의 'LIVESTREAM CONCERT'에서 로제의 솔로곡을 깜짝 공개한다고 소식을 발표한지 단 하루 만의 공개된 티저 영상이다.약 33초 분량의 티저 영상에서는 몽환적인 기타 리프 위에 얹어진 로제의 음색이 시작되는 순간 '역시 블랙 핑크의 메인 보컬'이라는 느낌이 강렬하게 다가오는 인상적인 곡이다.'All my love is gone. All my love is gone. Now you’re dead and gone'이라는 공허하고 내면에 차오른 슬픔 감정을 풀어낸 가사에 로제의 보컬과 섬세한 연기가 더해지며 팬들의 눈과 귀를 사로잡았다.새하얀 깃털이 어둠 속에서 힘 없이 날리는 장면부터 그가 욕실에서 웅크린 채 누워 있는 모습, 불에 타오르는 장미 속에서 사라져가는 로제 등 한 컷 한 컷에 여러 은유가 함축돼 있어 보는 이의 몰입감을 높였다.또한 영상 말미에는 'BLACKPINK LIVESTREAM CONCERT : THE SHOW' '2021.1.31 SUN 2PM(KST)라는 자막이 더해져 블랙핑크 무대에서 선보일 로제의 솔로 곡 임을 암시하고 있다.한편 한국시간으로 오는 1월 31일 오후 2시부터 열리는 블랙핑크의 첫 라이브스트림 콘서트 'THE SHOW'에서는 로제 솔로곡뿐 아니라 정규앨범에 수록된 곡의 퍼포먼스도 최초 공개된다.